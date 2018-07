Fuerzas Armadas: “La asistencia logística es importante y está bien que se haga”

A partir del anuncio del presidente Mauricio Macri acerca de cambios en la órbita de las Fuerzas Armadas y su vinculación en tareas operativas en zonas de frontera, gran parte de la población manifestó su desconformidad realizando movilizaciones y pintadas en edificios vinculados a las fuerzas.

Hoy, el gobernador Urtubey hizo mención a la situación durante una conferencia de prensa sobre Turismo. “Con respecto a las manifestaciones en espacios públicos, es algo que no ayuda. Lamentablemente es una mala costumbre que se está convirtiendo en norma en todo el país”, señaló.

El primer mandatario provincial dijo, con respecto a la participación de las fuerzas armadas, que “el decreto publicado establece la posibilidad de la asistencia de logística que las fuerzas armadas en zonas de frontera. Eso está habilitado por la ley de Seguridad Interior, por lo que no genera ningún inconveniente legal”.







Sobre las críticas generadas en la opinión pública, Urtubey consideró: “La interpretación que se hace respecto de que podría haber despliegue operativo de las Fuerzas dentro del territorio nacional es algo que no está en el decreto, me sumo a la preocupación de que controlemos que no suceda. Pero la asistencia logística es importante y está bien que se haga”.

En cuanto a la asistencia que se pretende que las Fuerzas Armadas brinden a partir de las modificaciones recientes, el gobernador destacó que hay casos donde son de mucha necesidad, como situaciones de “contingencias climáticas como las que sucedieron en Santa Victoria Este, se pudo ver el despliegue en materia de asistencia logística de las fuerzas armadas”.