¿Vos vacunas a tus hijos? Si lo haces podrías salvar su vida y la de su entorno

En los últimos tiempos ha crecido una línea de personas que bregan porque los chicos no sean inmunizados. Sin embargo, estadísticas de la OMS indican que salvan de 2 a 3 millones de vidas cada año. El mensaje preventivo de un médico en su consultorio se viralizó. ¿Vas a vacunar a tu hijo por el brote de Sarampión?

Sin embargo, aún hay muchas personas que a pesar de toda la evidencia, continúan creyendo en muchos mitos acerca de la vacunación, como aquel fraude en el que relacionaron las vacunas con el autismo (que ya se probó que esto es falso y el artículo fue retirado por la misma revista donde fue publicado), tomando una postura antivacunas.

Pero un pediatra no está de acuerdo, y cansado de ver cómo el movimiento antivacunas continúa fuerte a pesar de todas las pruebas, decidió colgar en su consultorio un contundente mensaje acerca de los riesgos que representa el no vacunar a los niños.

Algunas personas piensan que porque una enfermedad ya no es común o recurrente, no es necesario vacunar a sus hijos, pero es justamente gracias a las vacunas, que muchas enfermedades han sido erradicadas. En cambio, ¿qué pasa cuando las personas dejan de vacunar? Vemos regresar esas enfermedades, como el brote de sarampión en Europa que se cuadriplicó el año pasado y el brote que vivimos por estos días en Argentina que llevo al Ministerio de Salud a programar una campaña para el próximo mes.

Para contrarrestar este tipo de terribles noticias, organizaciones, personal médico y hasta celebridades, han comenzado a tomar medidas para mostrar los beneficios de las vacunas, así como las consecuencias de no vacunar. Recientemente comentábamos el caso de Australia, donde el gobierno sancionará cada 15 días a los padres que no vacunen a sus hijos.

Ahora, el cartel que ha colocado un pediatra en su consultorio y que contiene un fuerte y claro mensaje sobre las vacunas, se ha vuelto viral. Ha sido la usuaria de Facebook Sunni Mariah quien lo ha compartido en su cuenta personal, comentando que lo vio en la oficina del pediatra al que acude.









No vacunar a tus hijos los deja vulnerables a enfermedades toda su vida

Cuando a tu hija le dé rubeola estando embarazada, ¿cómo le vas a explicar que decidiste dejarla en riesgo?

¿Qué le dirás cuando te llame y te diga que tiene cáncer cervical porque decidiste que no necesitaba la vacuna contra el VPH?

¿Qué le dirás a tu hijo, cuando te diga que no puede tener hijos, gracias a que tuvo paperas cuando era adolescente?

¿Y qué le dirás cuando él contagie influenza a su abuela? ¿Cómo le explicarás que ella no volverá del hospital? Nunca.

¿Les dirás que pensabas que estas enfermedades no eran tan graves? ¿Qué pensabas que tu comida orgánica y hecha en casa sería suficiente para protegerles?

¿Les dices que lo sientes?

La publicación deja claro algo: no vacunar tiene consecuencias de por vida, no solo para tus hijos, sino para quienes les rodean. En una pequeña nota aclaratoria, comentan que ese cartel fue escrito originalmente por Northern Rivers Vaccination Association, una asociación conformada por personal médico, padres y miembros de la comunidad de Northern Rivers en Australia.

Específicamente, la autora del texto es la doctora Rachel Heap, quien cansada de todas las consecuencias por el movimiento antivacunas y de las muertes que le ha tocado presenciar a causa de no vacunar, decidió escribir ese contundente mensaje y que entiendan finalmente que las vacunas no son algo que deba tomarse a la ligera, pues el no vacunar nos afecta a todos.

El mensaje se ha hecho viral y como se esperaba, ha provocado mucha polémica y se ha inundado de comentarios por personas de ambas posturas, sin embargo, tengamos claro esto siempre: las vacunas salvan vidas y no vacunar deja a tus hijos (y a quienes lo rodean) en riesgo para toda la vida.

Fuente: Bebés y Más