Jacqueline Cobo: “El ajuste va en contra de los que menos tienen”

¿Coincide con la opinión de Juan Manuel Urtubey en relación al recorte de las asignaciones familiares por parte del gobierno nacional?

Absolutamente, son decisiones políticas centralistas, sumamente injustas e indiferentes a nuestra realidad, al mismo tiempo dan cuenta de que el ajuste, que es la forma de gobernar de este gobierno nacional, siempre va en contra de quienes menos tienen, es desconocer que las necesidades básicas que originaron esa política hoy están más insatisfechas que nunca y esto se agrava porque el rumbo económico elegido, lejos de crear fuentes de trabajo, genera marginalidad, pobreza.

¿Cómo ve la economía en Argentina y el impacto en Salta?

Justamente, Macri ejerce un centralismo porteño-mitrista, en ese esquema quienes tienen capacidad de ahorro o de inversión en vez de invertir, y también porque las condiciones del mercado no están dadas, directamente entran en el juego de la especulación financiera, por ejemplo con las LEBAC, sus titulares se llevan muchos más del 40% de intereses y esta ganancia la logran sin inversión alguna, sin tomar empleado alguno, sin fábricas, sin industrias, entonces en provincias como la nuestra, en la que el 70% del presupuesto depende de Nación resulta muy difícil correrse del ajuste nacional, pese a eso el gobernador Urtubey no tomo en ningún momento la decisión de despedir a nadie, manteniendo además acuerdos salariales con diferentes sectores que permiten que nuestra provincia funcione y resista, garantizando gobernabilidad e institucionalidad, en base a un esquema federal de distribución de fondos a los municipios.







¿Qué consideraciones tiene sobre la vuelta al FMI?

Resulto obvio que el endeudamiento, la reaparición de Cavallo y el FMI nos traen los peores recuerdos, también resulta obvio que ese endeudamiento es consecuencia de esta la ya conocida mala administración de Macri, de lo contrario hubiera recurrido al FMI en diciembre de 2015, lo cierto es que a la semana de la aprobación del crédito ya se habían fugado 110 millones de dólares del país, hoy podrá decir que el ajuste es una condición necesaria por haber contraído una deuda, que no se utilizó en obra pública, ni en políticas sociales ni en generar empleos, se utilizó para beneficiar a los mismos sectores amigos del presidente, endeudar el país no evitó la devaluación, ni el aumento de tarifas, del transporte, tampoco incrementa los salarios, al contrario.

¿Cómo ve el efecto de la devaluación y la inflación en Argentina?

La devaluación sin dudas fue un ajuste que repercutió de forma directa al bolsillo de la clase media y baja, al congelar los sueldos, fíjate que el ejercicio comprensivo es bastante simple, quien en diciembre de 2015 con la asunción de Macri y la primera devaluación del peso quien ganaba 15000 pesos ganaba 1000 dólares, hoy esa misma persona que gana quince mil pesos, tomando un dólar a 29 gana poco más de 500 dólares mensuales; es decir que la baja de los sueldos fue terrible y se nota en la calle, los negocios cierran, y difícilmente nos puedan engañar que el sueldo en pesos es el mismo porque con la misma plata hoy compras la mitad.

¿Qué caminos ve como posibles soluciones?

Me parece que necesitamos romper la grieta que retroalimenta solo a dos sectores personalizados y no beneficia a nadie más, creo que la única forma es un proyecto verdaderamente colectivo y por sobre todo sumamente federal, que la planificación garantice previsibilidad, que todos los ciudadanos argentinos tengan las mismas oportunidades y derechos, aun me cuesta creer que mientras un vecino de Recoleta pagaba 80 pesos de luz subsidiada, en Salta, por ese mismo consumo se pagaba cinco veces más, los subsidios son políticas de discriminación positiva que persiguen igualdad, y deben servir para igualar para arriba. Quiero un proyecto que busque el bien del pueblo, entonces no tendremos que esperar que al gobierno le vaya bien, si busca el bien del pueblo, le irá bien.