Niegan que Milagros fuera invitada a retirarse del Bachillerato Tomás Cabrera

La directora quiso aclarar el tema sobre la adolescente que expuso en el Senado de la Nación a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

“Era conveniente aclarar la situación”, explicó a Nuevo Diario la vicedirectora, quien ayer concedió entrevistas a varios medios de comunicación para responder las expresiones de la nena de 16 años integrante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Salta que en el plenario de comisiones del Senado de la Nación, habló de la situación de la educación sexual integral en Salta y las condiciones en las que las mujeres y niñas de la provincia deben gestar y maternar.

En el segundo día de reacción del Ministerio de Educación a los dichos de la estudiante, Méndez explicó que la adolescente ingresó al Tomás Cabrera este año, “al 3º año del ciclo superior, venía de un colegio privado, y cursó hasta el último día de clases de la primer parte del año”, el primer viernes de julio.







Añadió que “tuvo un buen rendimiento” pero “tuvo sanciones porque en ocasiones no entró a clases y en una ocasión se retiró del establecimiento sin la forma que se prescribe según el régimen de convivencia”. Indicó que un alumno sólo puede retirarse en horario de clases con un tutor, y en este caso la estudiante se fue, y fue sancionada.

Añadió que cerca de las vacaciones de julio la madre pidió que “se borrasen las sanciones” y se le explicó que eso no era posible “porque las sanciones fueron solicitadas por docentes, nosotros si bien somos los directivos del establecimiento, no podemos pasar por una decisión tomada por los docentes”.

Por eso, la preceptora ofreció que una vez que se reiniciara el ciclo lectivo iba a hablar con los docentes para ver si reveían la decisión. Pero tras las vacaciones, la madre pidió el pase y el legajo de su hija, informando que iba a seguir cursando en otro colegio.

“Así que se procedió a entregarle los papeles, porque ella ya había informado que tenía colegio para su hija. Esa fue la situación, no hubo otro entredicho”, afirmó Méndez.

La vicedirectora negó también que la nena hubiera sido expuesta por estar a favor de la legalización del aborto. “No es la única que está a favor del aborto”, afirmó. “Tenemos un grupo que está pro aborto y otro grupo con el pañuelo celeste. Sí, tenemos los dos grupos en la escuela. Sí, se les ha pedido que haya armonía, que no sean violentas las manifestaciones y que no manchen la institución, o sea, que no ensucien las paredes. Han estado pegando pancartas, asisten con los pañuelos, no ha habido enfrentamientos ni nada”, insistió.

Contó que estudiantes a favor de la ley de IVE hicieron pintadas en el baño y se les pidió que lo limpiaran. “No era el mensaje lo que se recriminaba”, aclaró, sino que hubieran pintado las paredes, porque “es un establecimiento común a todos, a los que estamos a favor, a los que estamos en contra y a los que estamos neutros. Es un establecimiento común a todos”.

Asimismo, negó que hubieran invitado a retirarse de la escuela a la niña. “A nadie” se le dijo eso, afirmó. Destacó que en el colegio tienen “reglas para vivir en armonía, (...) Hay reglas y las tenemos que respetar”, dado que los estudiantes “tienen que saber que hay límites”.