Dos senadoras anunciaron que votarán en contra de la ley del aborto

En las últimas horas se conoció que Carlos Menem (La Rioja), Carlos Reutemann (Santa Fe) y Ángel Rozas (Chaco) votarán en contra y ahora se sumaron a este grupo María Belén Tapia, de Santa Cruz, e Inés Blas, de Catamarca, indicó Infobae.

"Voy a votar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Seguí este debate desde que obtuvo media sanción en Diputados. Me tomé el tiempo para evaluar este proyecto, hablé con referentes de la salud, escuché las distintas posturas que existen y sus planteos ya sea a favor o en contra de esta medida y tomé la decisión de votar rechazando completamente este proyecto", expresó la senadora de la UCR.

Al respecto, Tapia argumentó: "Todavía nos falta crecer mucho como sociedad. Falta que el Estado cumpla con todas las leyes que ya están sancionadas con respecto a la educación de la población y la prevención".

"Este proyecto es inconstitucional y vulnera al más desamparado, al que no tiene voz, a quien será el futuro de la sociedad, por lo tanto, considero que hay muchas cosas en las que aún no hemos caminado para llegar a la última hoja del libro que sería el aborto", completó la senadora.

Por su parte, Blas emitió un breve comunicado en el que manifestó: "Luego de haber analizado el proyecto en revisión, he concluido no acompañar el mismo por considerar que no se limita a la despenalización del aborto, sino que legisla sobre la legalización sin límites razonables en su implementación y acceso a la práctica, lo que considero pone en riesgo y vulnera en muchos aspectos la integridad psicofísico y social de la mujer".

Estos anuncios son un golpe para quienes impulsan la ley porque de este modo los "celestes" están más cerca de hacer caer el proyecto, que ya tiene media sanción en Diputados. Ahora quienes se oponen están más cerca de lograr los 35 votos, lo cual les garantiza el empate (habrá una abstención y una ausencia) y la definición recaería en Gabriela Michetti, que votará en contra.

Para poder revertir el panorama, los "verdes" se reunirán hoy en el Senado para consensuar abroquelarse detrás de la iniciativa de los cordobeses, que proponen realizarle cambios al texto original.

Miguel Ángel Pichetto y Carlos Caserio son quienes están detrás de esta maniobra y buscarán el apoyo de los senadores que querían que la ley saliera sin modificaciones (hoy algo imposible) y de los diputados que apoyan el proyecto, ya que de haber cambios la norma volvería a la Cámara baja.