Crisis económica: Empleados preocupados por despidos masivos en Fadua

Durante la mañana del lunes, alrededor de 35 trabajadores de Fadua de todos los sectores y sucursales fueron citados a una reunión con personal de la empresa en la que se les comunicó que habían sido despedidos. Así lo confirmó a InformateSalta la fuente consultada.

“No hubo ninguna justa causa ni fue por bajo rendimiento, nos dijeron que debido a la situación que el país que está sufriendo, que no se está vendiendo, ellos decidieron tomar medidas, que según le pidieron de Buenos Aires, de reducir personal,” contó.

En este sentido, indicó que ni siquiera tuvieron en cuenta la antigüedad y que desvincularon hasta personas que llevan varios años trabajando para la empresa. “Hay chicos que tienen pocos años o meses, a ellos no los tocaron. No sé con qué fundamentos eligieron. No digo que la gente que quedó en sus puestos no necesite trabajar, pero no es lo mismo que vos eches a una persona que tiene una carga familiar, no midieron las situaciones,” aseguró.

Sumado a ello, explicó que les propusieron firmar un acuerdo por una determinada cantidad de dinero en calidad de indemnización, que en muchos de los casos no representaría el monto que deberían cobrar. Además al no existir un telegrama de despido, los inhabilita a acceder al fondo de desempleo.

“Hay unas cláusulas donde la empresa te dice que por la situación a nivel país, ellos te van a priorizar para que vos vuelvas a tus puestos de trabajo, para que vuelvas pero somos realistas de que eso no va a pasar. Y supuestamente nos dan una carta de recomendación para que podamos conseguir trabajo rápidamente,” comentó.

Finalmente, cuestionó que no hayan tenido en cuenta algunas situaciones especiales antes de tomar la decisión. “No les importa nada. Criterio no tienen para nada, ni para ventas, ni para los clientes, no tienen coherencias en un montón de cosas. Somos un número para la empresa,” concluyó.