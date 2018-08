Reforma de la Constitución: “Lo más sano es limitar los mandatos”

Luego que se planteará la necesidad de formar una comisión para empezar a discutir la Reforma en la Constitución, el diputado provincial Matías Posadas, autor de uno de los proyectos de modificación de la Carta Magna, en diálogo con InformateSalta, aplaudió la iniciativa tras considerar que “el ámbito natural para debatir tiene que ser la Legislatura”.

En ese sentido, no ocultó sus ganas de formar parte de la comisión, que a priori, estaría integrada por 5 senadores y 5 diputados. “Esperamos como autores de uno de los proyectos poder integrar esa comisión”, sostuvo, a la vez que destacó la ronda de diálogo con el ministerio de Gobierno.

Asimismo señaló que Salta sería la primera provincia que avanza en limitar los mandatos y destacó el enorme consenso social. “En estos últimos 30 años todas las reformas nacionales y en todas las provincias, la motivación y el impulso fue ampliar mandatos, garantizar una reelección más, creo que mucho más sano es poder limitar estos mandatos”, dijo.

Por otro lado, sostuvo que el periodo en el que se lleve a cabo la reforma no tiene que ser un impedimento para poder sancionar la ley, ya que existe el compromiso de todas las fuerzas políticas para que en adelante los intendentes, legisladores, gobernador y demás, no tengan más que una reelección. “A nosotros lo que nos importa es que se limite el mandato y se haga la reforma”.

Diferencias con Godoy

Posadas dijo no coincidir con la iniciativa del presidente de la cámara de Diputados que busca ampliar a 5 años los mandatos, con la posibilidad de una reelección, es decir, 10 años. “Nosotros lo fijamos en cuatro años como es actualmente, y una sola reelección”, se diferenció.

Asimismo consideró no conveniente fijar topes para los prepuestos. “No es una buena técnica legislativa, se puede hacer a través de una ley de disciplina fiscal, o establecer otros parámetros, como se hizo por ejemplo la ley federal de educación que fijaba un mínimo de inversión”.

También dijo que la elección de los auditores no debe ser a propuesta ni de los partidos oficiales ni opositores, sino que sea a través de un concurso público.

Por último, propuso la inamovilidad los de jueces de Corte, tras considerar que el hecho de tener que ser renovados permanentemente cada 6 años no es un buen sistema. “No existe en ninguna otra provincia y no ha funcionado bien, eso genera dependencia política, me parece que lo que hay que hacer es darle completamente independencia al Poder Judicial”, finalizó.