Macri brindó con las FFAA y defendió las reformas

El presidente Mauricio Macri participó hoy de la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, donde defendió el plan de reformas para esa institución anunciado la semana pasada y que habilita al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea a prestar ayuda logística en seguridad interior y a proteger objetivos estratégicos como centrales atómicas, represas y radares.

A su vez criticó a la oposición y organismos de derechos humanos por sus cuestionamientos a las medidas del Gobierno, a los que señaló por sus "dobles discursos" e invitó a participar en "un trabajo en conjunto".

"Tenemos un sistema de defensa desactualizado por años de desinversión. Necesitamos un funcionamiento más eficiente de las Fuerzas Armadas", diagnosticó el mandatario durante su discurso en la cena anual, donde compartió la mesa con el ministro de Defensa Oscar Aguad, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y con los jefes militares: el Teniente General Bari del Valle Sosa (Estado Mayor Conjunto), José Luis Villán (Armada), Claudio Pasqualini (Ejército) y Enrique Amrein (Fuerza Aérea), según publicó Clarín. "Debemos saldar la deuda histórica con las FFAA de la democracia", destacó.

En el Ejecutivo no temen por ahora que la oposición kirchnerista-peronista se abroque en una iniciativa para voltear los dos decretos decretos ad hoc que Macri firmó en los últimos 7 días para reformar los objetivos de las FFAA. De hecho, desde el entorno presidencial no creen que los opositores no tengan las herramientas necesarias, porque consideran que son decretos simples y que no alteran la ley de Defensa.

Mientras tanto, el macrismo y sus aliados seguirán marcando las contradicciones políticas del massismo y el kirchnerismo, cuyos candidatos en 2015 propusieron involucrar a las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior o desplegarlas en asentamientos.