Llega a Salta el Women 20 para debatir sobre la inclusión de la mujer rural

El Women 20 (W20), grupo de afinidad del G20 que trabaja en pos del pleno desarrollo económico de las mujeres, discutirá en Salta el próximo viernes 3 de agosto los principales temas a abordar para asegurar el desarrollo de la mujer rural.

Si las mujeres pudieran acceder a los mismos recursos productivos que sus pares masculinos, la producción promedio crecería entre 20% y 30% y el hambre a nivel mundial se reduciría entre un 12% y un 17% (State of the Worlds food and agriculture - FAO 2011). Es por esto que, durante todo el año, delegadas, expertos, líderes de los sectores público y privado y representantes de la sociedad civil dialogaron evaluando las principales problemáticas que las mujeres enfrentan y que profundizan la brecha de género en el ámbito rural.

En la mesa redonda se debaten y consolidan las recomendaciones que luego serán insumo sobre la problemática de la mujer rural para el comunicado final que el W20 presentará a los líderes el G20. En la reunión, Susana Balbo, Chair del grupo de afinidad, presidirá la mesa que marca además la finalización en el diálogo de los 4 ejes de trabajo, dando paso a la última fase del proceso internacional de consolidación y consenso del comunicado final.

De la mesa participarán, además de las delegadas e invitados especiales, los expertos que abordarán los principales temas de trabajo. ONU Mujeres -topic chair del eje rural- estará presente con su directora regional, Luiza Carvalho. Estará también presente el I.I.C.A. (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) Co-Chair del eje, representado con la participación de Jorge Werthein y representantes del Banco Mundial y de la FAO por sus siglas en inglés (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). En este contexto Massalin Particulares, invitará a los participantes a un evento previo y presentará el trabajo que desde la compañía hacen con cooperativas de mujeres tabacaleras.

Actualmente, las mujeres representan el 43% de la mano de obra agrícola mundial (CEDAW. General recommendation No. 34 on the rights of rural women - 2016). Sin embargo, muy pocas perciben un ingreso adecuado y todos los indicadores de género y desarrollo revelan que, globalmente, las mujeres rurales están en desventaja en comparación con los hombres rurales y las mujeres urbanas, recibiendo un salario promedio de 25% menos que los hombres (Empower Rural Women. End Poverty and Hunger. Unleashing the Potential of Women. FAO - 2012). Esto se relaciona principalmente con el hecho de que la informalidad y el trabajo familiar no remunerado están muy presentes en las economías rurales.

Para elaborar las recomendaciones finales, las principales discusiones del W20 se darán alrededor de la necesidad de inversión y promoción de mejoras en infraestructura y servicios básicos variados, la promoción de organizaciones para facilitar el empoderamiento económico de las mujeres, la promoción de la representación de las mujeres rurales en los ámbitos de toma de decisión y el pedido a los gobiernos por la necesidad de recolectar, analizar y comparar datos desagregados por sexo.

Women 20 es un grupo oficial de participación del G20 formado por una red internacional de mujeres líderes de organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, empresarios y grupos de expertos. Su objetivo es influir en los grupos de toma de decisiones del G20 para llevar a cabo políticas hacia la igualdad de género, y cumplir con el objetivo de abogar por sociedades más prósperas e inclusivas. Esto se puede lograr a través de un mayor acceso a la educación, la salud y la participación política, pero también a través de garantizar la plena participación de las mujeres en las actividades económicas.