Bolsos de dinero K: caen empresarios y exfuncionarios

El exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta y los empresarios Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería, junto a Javier Sánchez Caballero, de IECSA, fueron detenidos.

La orden la dio el juez Claudio Bonadio y son más de 15 los detenidos luego de que cayera el exchofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno.

Esta madrigada, móviles policiales se desplegaron sobre Buenos Aires y realizaron una cadena de allanamientos y detenciones.

Entre los detenidos se encuentran Rafael Llorens, ex subsecretario de Legales del ministerio; Walter Fagyas, ex director de Enarsa; Nelson Lazarte, ex empleado del despacho de De Vido, y Hugo Martín Larraburu, ex empleado de la Jefatura de Gabinete, ya fueron apresados y aún se espera la captura de varios hombres de la mesa chica del kirchnerismo.

Bonadio se basó en la investigación de tres periodistas de La Nación, -Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra- sobre la cual la Justicia avanzó desde abril en el chequeo de los miles de registros que un chofer de Baratta tomó durante los 10 años que trabajó para el ministerio. Nombres, montos, direcciones, fechas, lugares y dominios involucrados en la operación fueron compilados por los periodistas: están detallados en ocho cuadernos cuyas copias fueron entregadas por el equipo periodístico al fiscal Stornelli.

egún cálculos de la Fiscalía, solo por el Toyota Corolla que manejó el detenido Centeno pasaron 160 millones de dólares aunque los investigadores coinciden que podrían haber sido alrededor de un 50% más si se toma en cuenta anotaciones realizadas sin montos concretos.

Los cuadernos contienen miles de detalles que pudieron ser validados por los investigadores judiciales. El dinero viajaba en efectivo hasta dos destinos mientras Néstor Kirchner vivía: el departamento de la familia donde reside actualmente la senadora Kirchner cuando está en la Ciudad de Buenos Aires y la Quinta de Olivos.

Luego de su muerte, y recién en 2013, el remisero regresó al punteo de recorridos. Entonces, la operatoria cambió y se empezó a entregar directamente en autos que utilizaba la Jefatura de Gabinete. Todos los dominios de los automóviles que servían de carteros del dinero están o estaban entonces a nombre de la Jefatura de Gabinete o, en su caso, tenían como titulares a automotrices que los entregaban para ser utilizados en la Presidencia. La recaudación se habría entregado en la mismísima Casa Rosada.

Quién es quién



Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería. Según informó LPO, la situación de la empresa Electroingeniería, dedicada a la construcción y los medios durante el kirchnerismo, es crítica. Así lo calificó la calificadora de riesgo local FixScr (afiliada a la firma global FitchRatings) que advirtió sobre la "débil situación financiera" y los "elevados niveles de deuda operativa corriente" de la firma que tuvo su esplendor durante el kirchnerismo y que siempre apareció vinculada a Carlos Zannini. El panorama descrito de FixScr coincide con el realizado en noviembre por la calificadora Moody's Latin America, quien le bajó la calificación a Electroingeniería (Eling) luego de que postergara el pago de un vencimiento de 300 millones de Obligaciones Negociables. Ahora, Fix alertó que el cuadro financiero de Electroingeniería "presiona sobre su liquidez y la expone a un elevado riesgo de refinanciación" de sus deudas. Al mismo tiempo, destacó que el desarrollo normal de sus operaciones "presenta un elevado nivel de incertidumbre", ya que sus flujos de fondos futuros "se encuentran sensiblemente expuestos a riesgo regulatorio y de contraparte con el Estado nacional". Según el informe de Fix, el "manejo discrecional de fondos" que lleva adelante Eling "es considerado agresivo y afecta la liquidez y flexibilidad financiera de las compañías operativas del grupo". "Las pérdidas significativas reportadas en los últimos 18 meses evidencian el fuerte impacto del retraso en las obras relacionadas con el proyecto de las represas de Santa Cruz", explicó la calificadora.

Javier Sánchez Caballero, hombre fuerte de IECSA. Es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), donde se recibió en 1978. De la mano de Franco Macri, escaló alto. En 2002, cuando el padre del Presidente era el dueño de la constructora, Sánchez Caballero fue nombrado gerente de Desarrollo de Negocios y desde entonces no paró de crecer en la conducción de la empresa. Ahora, Sánchez Caballero quedó involucrado directamente en el Lava Jato. El medio Estado de Sao Paulo, uno de los más prestigiosos en ese país, dio a conocer un documento de la Policía Federal en el que se analizan e-mails que comprometen al ejecutivo. La Justicia en Brasil está convencida de que la sigla DGI era un código entre los ejecutivos de Odebrecht para referirse a sobornos y Sánchez Caballero aparece en los mails de Mauricio Couri Ribeiro como "contacto directo" para tratar los temas de "DGI" en el soterramiento del Sarmiento, la obra que Odebrecht comparte con Iecsa y que ganó durante la era K. En la Argentina, la sigla DGI corresponde a Dirección General Impositiva. En los e-mails del ejecutivo Couri Ribeiro sobre Sánchez Caballero, la sigla DGI aparece junto a otros ítems, como "impuesto a los sellos" y "pagamento de IVA". Pero la sigla DGI se repite a lo largo de numerosos mails y anotaciones personales de Marcelo Odebrecht, de Couri Ribero y otros cómplices con una sigla velada de soborno, según informó el diario Perfil.



Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio de Vido en Planificación Federal. Roberto Baratta había conseguido su libertad cuando la Sala I de la Cámara federal porteña dictó la falta de mérito en la causa donde el juez Claudio Bonadio lo procesó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la compra de buques de gas natural licuado (GNL).



Oscar Bernardo Centeno, exchofer de Roberto Baratta. Fue acusado por su ex mujer de transportar bolsos con dinero. En 2017, la ex mujer de Centeno dijo que vio a su entonces esposo repartiendo bolsos con dinero. También aseguró que el chofer compró una casa en Salta y departamentos en Capital Federal.

La investigación periodística

El trabajo realizado por los periodistas del diario La Nación descubrió "Los cuadernos que eran la bitácora de la corrupción". En simples cuadernos y libretas de escuela los funcionarios dejaban registrado el camino de las coimas. Uno de los registros fue escrito por Centeno, el chofer, y dice (clic abajo para recorrer la investigación de La Nación):