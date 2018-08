Conocé a Norly Ortiz, la oranense que quiere ser Señorita Independencia

Del 16 al 19 de agosto, Tucumán verá desfilar a las representantes de todas las provincias del país, que se congregarán para lo que será una nueva entrega de Señorita Independencia. El certamen fue creado en homenaje a los doscientos años de la declaración de Independencia Argentina, en el año 2016, y entre sus objetivos se encuentra reivindicar los valores patrios. Las participantes seleccionadas deben mostrar, más allá de su belleza física, su potencial cultural, sus valores morales instando al respeto hacia su propia identidad y nacionalidad.

Entre las jóvenes que lleguen a Tucumán para la gala final, se encuentra Norly Ortiz. “Nuly”, como se la conoce, tiene 20 años y estudia Comercio Internacional en La Rioja. ¿Cómo fueron las instancias previas que le permitieron a Norly participar del certamen?: ella misma dio sus respuestas ante InformateSalta.

“Estando en La Rioja me saltó el anuncio, así que empecé a moverme ahí para averiguar y poder participar”, explica la joven. Si bien la primera respuesta fue negativa, ya que La Rioja ya contaba con una representante, Norly no se quedó con su sueño en sus manos y continuó adelante: “Ellos me facilitaron la información para que pudiera presentarme en nombre de mi provincia, ahí conocí a Josefina Méndez que me habló y mostró estar interesada. El evento no se realizó nunca en Salta, ésta iba a ser la primera vez, entonces se evaluaron los perfiles de las interesadas, y me dijeron que tengo todas las características para representar a la provincia”, relata Norly.

Luego de confirmar su presencia en el certamen, comenzaron los preparativos. Siendo un concurso que pone énfasis en los valores culturales, las participantes debían preparar dos videos en torno a esa temática. “Estoy haciendo todo con ayuda de la Oficina de Turismo de Orán”, explica la joven, que ya presentó sus videos para avanzar en el concurso.

Como todo certamen, las jóvenes se someten a diferentes votaciones, por eso invitamos a los lectores a estar atentos a las redes de Señorita Independencia para arengar por nuestra representante provincial. Cada “me gusta” en sus fotos y videos, suma; luego, todo quedará en manos del jurado que será quien dirimirá quién se lleva la preciada corona.