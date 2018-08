La tremenda declaración de Karina tras cortar con el Kun

No es la primera vez que Karina La Princesita habla de su historia de más de 5 años de amor con Sergio "el Kun" Agüero, de quien se separó hace 11 meses.

"Hoy siento que el gran amor de mi vida ya pasó. Pero bueno, quizá me sorprenda y venga algo que supere lo que una ya vivió. No sé. Igual, hoy no estoy esperando ni buscando el amor. Estoy bien así", declaró Karina, a corazón abierto.

En medio de su éxito con la obra Siddharta, la madre de Sol (11), fruto de su relación con el Polaco (31), se sinceró al hablar de cómo vive su crecimiento personal: "Hasta los 20 años, todo bien, los 29... Pero es como que ahora empecé a pensar distinto y creo que es por la edad. Me tomo las cosas de otra manera. Siento que estoy creciendo. Tarde, ja. Siento que estoy madurando, me siento más segura".

Días atrás, Flavio Mendoza -quien tabaja con la artista- había mandado al frente a su compañera: "Te digo que un poco le hace una psiquis a ella todavía. No larga, por más que sea su ex. Es el tipo de persona que es ’sos de mi pertenencia’", había revelado en el piso de Los Especialistas del Show.