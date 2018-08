Vecinos del barrio ampliación Santa Ana II amenazados por un aparente estafador

Jaquelina Chauque, una de las vecinas perjudicadas, brindó detalles a InformateSalta acerca de la situación que atraviesan. De acuerdo a un comunicado que compartieron con nuestro medio, “el barrio ampliación Santa Ana II se formó desde el año 1998 aproximadamente, y fue creciendo gracias al esfuerzo de cada uno de los vecinos que se fueron sumando año tras año”.

Según el testimonio de la mujer, “en estos últimos meses apareció en nuestro barrio un señor llamado Miguel Ruedas diciendo que es dueño del barrio. Son 311 lotes aproximadamente, más de 120 familias con distintas problemáticas”.

La vecina explicó a InformateSalta que, en un principio, el barrio fue vendido por una empresa que quebró y luego pasó al Banco del Noroeste, que también quebró y pasó al Banco Caseros. “Muchas de las personas que adquirieron los lotes en ese momento tenían sus chequeras, cuando quebraron las entidades dejaron de pagar. Algunas familias hasta cancelaron pero no tienen sus escrituras. Rueda aduce que adquirió los terrenos en un juicio de quiebra del ex Banco Caseros”, explicó.







La vecina contó que el progreso del barrio se logró con la participación de los vecinos. “Aparecieron personas que construyeron casitas en los terrenos desocupados, como asentamientos. Los terrenos estaban totalmente abandonados. Así fue progresando el barrio. Se hicieron conexiones de cables, gas, un playón deportivo, una placita”, contó.

De acuerdo a los dichos de la vecina, Miguel Ruedas cita a los vecinos en un estudio ubicado en Avenida Entre Ríos 837 y los hostiga para que firmen un contrato de compraventa por 2.000 dólares en cuotas de 180 dólares. En el boleto de compraventa figura que se trata de una Sociedad de responsabilidad limitada en formación con el nombre de “Santa Ana sobre ruedas”.

“La gente siempre supo que esto había que pagarlo, pero apareció este señor que quiere arreglar de manera particular con los vecinos y nos quiere hacer firmar un contrato de compraventa, establecido en dólares. Algunos vecinos pidieron la cédula parcelaria para ver si figuraba éste señor, pero no aparece, no existe como dueño. Aunque él fuera el dueño, lo que él nos quiere cobrar no es posible. Quiere que firmemos en dólares cuando existe una ley que lo prohíbe”, manifestó a InformateSalta.