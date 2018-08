Licencias de remises: El Municipio pidió a la AMT dar marcha atrás con la licitación

Así lo confirmó el secretario de Gobierno Municipal, Ricardo Villada, quien sostuvo que "en todo caso hay que ordenar mejor lo que ya existe y no incorporar mayor cantidad de actores en el sistema". “Debemos llevar tranquilidad”, dijo.

En el marco de la polémica suscitada en relación a la licitación de 200 licencias de remises, Ricardo Villada, secretario de Gobierno Municipal, en diálogo con InformateSalta, manifestó que se reunió con el titular de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte), Federico Hanne, para solicitarle dejar sin efecto la disposición.

El funcionario consideró oportuno dar tranquilidad a todos los actores. “No podemos tener permanentemente manifestaciones por parte de sectores de taxistas, de remiseros, creemos que hay que bajar los decibeles, hoy no están dadas las condiciones, si bien hay un número de licencias establecido, creemos que hoy en definitiva no debe hacerse esa licitación”, sostuvo.







En ese sentido, negó la posibilidad de formar una comisión para analizar la situación. “Yo le he planteado la necesidad de ir más rápido y no constituir una comisión para que deje sin efecto algo, yo espero que en el corto plazo la AMT deje sin efecto este proceso”, enfatizó.

En la oportunidad, manifestó que la decisión de licitarlas de manera colectiva, es decir, hacia las agencias, es lo que más controversia generó porque crea un desequilibrio con el sistema de taxis, y también genera un desequilibrio en forma individual a quienes manejan vehículos de remises. “Creemos que debe hacerse un estudio más profundo”, dijo.

Por último, descartó la posibilidad de que el proceso de licitación se realice de forma individual. “No es conveniente avanzar con procesos de estas características, de la misma manera que se ha creído oportuno no llamar a licitación para las líneas de transporte masivo, en todo caso, hay que ordenar mejor lo que ya existe y no en todo caso incorporar mayor cantidad de actores en el sistema”, finalizó.