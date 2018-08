Remiseros marchan por avenida Tavella dejando un caos vehicular

El vocero de UCRAS, "Tuco" Bazán, explicó por Multivisión que hoy realizan esta manifestación para pedir que no suban las tarifas arbitrariamente, permitiendo que la toma decisión en la suba de tarifa la manejen desde el mismo sector de remises como lo hacen los taxistas.

“Nosotros queremos independencia para que nosotros podamos tomar las decisiones, somos otro grupo, somos diferentes de los tacheros y sus tarifas y con la forma que ellso se manejan la respetamos” dijo el dirigente. Proponen formar un grupo interdisciplinario que se reúna con la AMT y analicen la posibilidad de la suba de tarifas.

Marcha de Remiseros: un grupo se manifiestan en el macrocentro contra los contratistas. Además, rechazan el aumento de tarifas aprobado por AMT y sostienen que no subirán las tarifas. pic.twitter.com/jrf3T2rqmv — Somos Salta (@SomosSalta) 2 de agosto de 2018

En la concentración se acercaron trabajadores de distintas remiseras y en relación a esto, Bazán aclaró ante la denuncia de aprietes, que desde UCRAS (Unión de conductores de remises y afines de Salta) no se hacen aprietes en las remiseras sino que se los notifica sobre la situación, protegiendo y dando seguridad a los trabajadores para que participen y no se les quite el cuaderno, "como se hacía antes y perdían hasta 25 mil pesos".

“Lo que se hizo y fue sin agresión a ningún tipo de agencia, fue una pegatina de papeles, donde les estamos diciendo que quedan oficialmente notificados para decirles simplemente que no vamos a permitir que amenacen ni le quiten los cuadernos a ningún compañero, en especial la señora Teresa de San Cayetano, que era la que les quitaba el cuaderno”.

Cortes por marcha de remiseros

De acuerdo a FM Profesional, se manifestarán por avenida San Martín, cortando las intersecciones de calles Alberdi, Florida, Ituzaingo, Pellegrini y Jujuy. De allí se dirigirán a la Municipalidad, cortando el tránsito sobre avenida Paraguay, hasta la rotonda de Limache. Finalmente irán por calle Tavella hasta las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte.