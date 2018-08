Comenzó agosto y se viene un fin de semana a pleno sol

Aunque las mañanas estarán muy frías, el sábado y el domingo serán días muy soleados. Las temperaturas mínimas se mandarán en los 3º C, mientras que las máximas alcanzarán los 22º C. Excelente oportunidad para salir de paseo.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para éste fin de semana, Salta tendrá un tiempo agradable. Aunque las primeras horas del día estarán bastantes frescas, se irán componiendo hacia el mediodía.

El viernes sería el último día más fresco de la semana, con una máxima tan sólo de 16º C. Mañana la temperatura mínima sería de 3º C mientras que la máxima podría superar los 18º C.





El domingo será un lindo día para disfrutar al aire libre, aunque sin descuidar los abrigos. Durante las primeras horas de la mañana permanecerá frío, mientras que hacia el mediodía la temperatura podría ir ascendiendo hasta los 22ºC.