Debate por el aborto: “En Salta dejamos claro una posición”

En el marco del debate del proyecto de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que se discutirá el 8 de agosto en el Senado, el diputado salteño Javier David, en diálogo con InformateSalta, se refirió al rechazo unánime de los legisladores provinciales a la iniciativa, y aseguró que “la mejor representación de los salteños es entender que hay que cuidar la vida”.

En ese sentido, expresó que Salta dejó en claro su posición. “Nosotros tenemos una concepción por cultura, por historia, y por un montón de motivos”, sostuvo, a la vez que destacó el trabajo realizado en el marco de la discusión. “Pudimos trabajar en muchas de las cosas que tienen que ver con esa discusión”.

“Ayer justamente estuve con la senadora Fiore que ya adelantó que vota en contra del aborto, lo mismo que Rodolfo Urtubey, con Romero no he hablado, pero cada uno se hará cargo de su voto”, dijo ayer durante una visita a Campo Quijano.

Por otro lado, se refirió a sus intenciones de ser gobernador de la provincia y dijo que no tiene miedo de competir con Miguel Isa. “Creo que podemos competir, me parece que representamos cosas distintas, seguramente vamos a competir, no hay que tenerle miedo, creo que los que venimos de otra generación nos tenemos que ir abriendo paso compitiendo y planteando cosas distintas así que no me preocupa eso”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que buscará liderar un proyecto muy amplio. “Estoy recorriendo toda la provincia, soy un optimista de lo que podemos hacer en Salta en los próximos años, más nada me interesa tener un muy buen proyecto para Salta, un proyecto que contenga a todo, y que sea muy grande de lo que tenemos que hacer en un futuro, yo creo que hay que hacer cosas distintas”, dijo.







En relación a las fuerzas armadas, sostuvo que la historia argentina requiere que su actuación esté muy limitada. “En la medida que sean soporte logístico para la frontera norte, bienvenido sea”, afirmó.

No obstante, dijo que no debe significar el retiro de gendarmería del norte argentino. “Yo le pregunté ayer al jefe de gabinete si eso significa retirar gendarmería del norte argentino, se comprometió que eso no va a pasar, ojalá sea de esa manera”.

Por último, se refirió a la eliminación de los beneficios por zonas en las asignaciones familiares, medida que finalmente fue dada de baja por el Gobierno. “Nos hemos cansado de reprocharle al gobierno nacional, que es una decisión absolutamente centralista, injusta, realmente una vergüenza por donde se lo mire, quitarles asignaciones a los lugares más pobres del país, demuestra un desconocimiento enorme de la realidad argentina”, finalizó.