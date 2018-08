Vicky Xipolitakis: "Mi bebé tiene el tamaño de un tomate grande"

Vicky Xipolitakis se acerca a la mitad del embarazo de su primer hijo Salvador Uriel. En una entrevista, se refirió a su crecimiento y las razones del nombre elegido.

“Mi bebé ahora tiene el tamaño de un tomate grande, me falta una semana para estar en la mitad del embarazo. Estoy muy feliz y emocionada. Le puse Salvador porque lo es para mí, y le puse Uriel por mi arcángel”, afirmó la mediática en Agarrate Catalina.

Sobre su vida actual, explicó: “Estoy yendo y viniendo entre EEUU y Argentina, pero no puedo viajar más desde los 7 meses por lo que me tendría que quedar 3 meses en EEUU, lo que me parece muchísimo. Mi marido (Javier Naselli) quiere tenerlo en EEUU, yo en Argentina”.

Por último, reflexionó sobre la participación que tuvo en la universidad: “Mi cabeza se estudia en la Facultad, fui yo a la UBA a hacer de profesora. Estudian mi forma de ser, mi cabeza y terminé tomándole a todos los alumnos. La materia se llama Victoria Jesús. Los alumnos me tratan divino, me dan mucho amor”.