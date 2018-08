Según los datos oficiales, 30% de las muertes maternas fueron por aborto

Según anuarios estadísticos de la Dirección General de Estadísticas de Salta, alrededor del 30% de las muertes maternas que ocurrieron por año desde 2014 a 2016 fue por aborto. Durante esos años hubo un total de 20 defunciones de mujeres madres por esa causal, indicó El Tribuno. El próximo miércoles 8 de agosto se debatirá el proyecto que propone la interrupción voluntaria del aborto en el Senado.

En marzo pasado el Gobierno nacional dio cifras sobre aborto en la antesala de la apertura del debate parlamentario sobre la legalización del aborto, que dan cuenta de que 43 mujeres murieron como consecuencia de abortos en 2016, es decir que Salta representaría un 11,62% sobre ese total, un porcentaje considerable.







La subsecretaria de Medicina Social de la Provincia, Marisa Álvarez, explicó a El Tribuno que según el Programa de Estadísticas del Ministerio de Salud, "el año en el que más muertes por abortos se han producido en la provincia fue 2014. Han sido 7 fallecimientos. En 2015 tenemos registradas 4 muertes por aborto, en 2016 cinco y en 2017 registramos 2", detalló.

Al ser consultada por la diferencia en el año 2015 entre la estadística de Salud y la de los anuarios de la Provincia, la subsecretaria respondió que "ese año hubo cuatro sepsis asociadas al puerperio, de allí estimo, no puedo confirmarlo, que en algún lado, en algún ámbito del proceso, esas cuatro muertes por sepsis puerperal fueron asociadas a aborto. Las sepsis por aborto fueron cuatro y las sepsis puerperales fueron cuatro, de allí que surgen las 8". "Que vayan disminuyendo las muertes por aborto no está significando, y uno no puede inferir que no haya situaciones de mujeres internadas y con abortos sépticos en la provincia o que hayan disminuido. Lo que está sucediendo, porque hay mucho trabajo por detrás e inversión, es que el área de salud está mejorando su sistema de regionalización en obstetricia crítica", recalcó.







La especialista dijo que a la terapia del hospital Materno Infantil, que es de referencia, llegan cada vez con mayor frecuencia pacientes obstétricas críticas, en muchos casos severamente infectadas.

"Es el único hospital de la provincia que tiene una terapia de referencia y que cuida a las pacientes", sostuvo.

La funcionaria aseguró que cuentan con todos los insumos para las pacientes "porque es prioridad para el sistema de salud que dejen de morirse las mujeres por causas evitables".

Egresos hospitalarios

Según datos del Ministerio de Salud, en la provincia el número de egresos hospitalarios por abortos por año ronda entre los 3.200 a 3.500 y se mantiene.

"En 2017 tenemos egresadas por diagnóstico de aborto 542 menores de 20 años y 2.629 mayores de 20 años en la provincia", informó Álvarez.

No todos los egresos hospitalarios por abortos "tienen que ver con que el origen de los mismos haya sido una maniobra clandestina o ilegal. Hay abortos espontáneos, hay abortos que responden a la evacuación del producto de la concepción por diferentes patologías", indicó.







"No se puede inferir que la reducción de la mortalidad por aborto está asociada a una menor cantidad de abortos sépticos, producto de maniobras clandestinas. Hay un trabajo de mejor calidad, atención y vigilancia activa, monitoreo del equipo de salud, pero las mujeres lamentablemente siguen recurriendo a maniobras clandestinas para interrumpir un embarazo cuando no es deseado, no intencional", hizo hincapié.

La funcionaria considera que el debate por el aborto legal es “necesario. Debía darse” y que “es injusto que mujeres se mueran producto de prácticas invasivas, clandestinas”.