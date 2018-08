El Senado emitirá dictamen para habilitar al juez Bonadio a allanar tres domicilios de Cristina Kirchner

En paralelo a la investigación judicial por el escándalo de coimas detalladas en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, el Senado avanzará mañana en un dictamen para dar autorización al juez Claudio Bonadio en su pedido para poder realizar los allanamientos de tres domicilios de la ex presidente y actual senadora Cristina Kirchner.

Desde la Cámara Alta confirmaron a Infobae que la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para mañana para emitir un dictamen que avale un proyecto de resolución promovido por la vicepresidente Gabriela Michetti tendiente a autorizar el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires, la casa en Río Gallegos y la casa que tiene la ex presidente en El Calafate. Todo se hará en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas.







De esta manera, una vez aprobado el dictamen la intención del Senado es que ese proyecto de resolución se apruebe el próximo jueves en una sesión especial de la Cámara baja.

"Hay coincidencias con el peronismo en que dadas las circunstancias y novedades del caso de coimas el Senado no se puede negar a avalar un pedido del juez para allanar las casas de Cristina Kirchner y avanzar con el caso que tiene en vilo al país entero", admitió ante Infobae un destacado senador de Cambiemos.

El bloque oficialista al parecer tiene acordado con el jefe de la bancada peronista Miguel Pichetto aprobar el pedido del juez Bonadio aunque no así el reclamo del magistrado para aprobar el desafuero de la ex presidente.







En el bloque del PJ también admitieron el "escaso nivel de maniobra" para frenar el pedido de Bonadio de allanar las casas de Cristina Kirchner y corroborar varios datos que figuran tanto en los cuadernos de Centeno como en la declaración de algunos de los arrepentidos en la causa.

Por otra parte, fuentes legislativas descartaron que por ahora haya coincidencias entre el bloque de Cambiemos y el PJ no solo para avalar el desafuero de Cristina Kirchner sino también el proyecto del senador oficialista de Santa Cruz Eduardo Costa de aprobar la exclusión de la senadora por "inhabilidad moral".

Costa presentó un proyecto para aprobar la expulsión del cuerpo legislativo de Cristina Kirchner por "inhaibilidad moral" para ocupar una banca. Es una alternativa al pedido de desafuero del juez y dejaría igualmente sin cobertura legal a la ex presidente a la hora de que sea requerida por la Justicia. Eso se sustenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional.







Sin embargo, desde la bancada del PJ siguen suscribiendo la teoría Pichetto de que no se puede desaforar a un legislador si no hay de por medio una sentencia firme de la Justicia. En el bloque de Cambiemos creen que la situación de la ex presidente podría cambiar el 13 de agosto cuando sea indagada por el juez Bonadio.

Muchos legisladores de Cambiemos creen que a partir de esa indagatoria la ex presidente quedará más debilitada jurídica y políticamente para ser defendida por sus pares peronistas. Así, creen que es conveniente esperar hasta esa fecha para volver a la carga con el pedido de desafuero. Por ahora se contentarán con darle la autorización a Bonadio para allanar los domicilios de la ex presidente.