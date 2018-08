Caso Belén: la víctima contó que su agresor le hizo perder un hijo a golpes

Ayer se desarrolló la primera jornada de juicio en contra de Gonzalo Reyes, acusado de tentativa de homicidio doblemente agravado en concurso real con desobediencia judicial, tras ingresar a la casa de Belén, su novia e intentar asesinarla. La joven declaró, “me hizo perder un bebé a golpes”.

Gonzalo fue retirado de la sala para que la joven que hoy tiene 20 años pueda ingresar y dar su testimonio. Entre llantos y sollozos contó varias situaciones de violencia extrema. “La relación comenzó el 5 de mayo de 2015, al principio parecía ser buena persona, pero al tercer mes de nuestro noviazgo comenzó con los golpes, estando en una pieza me agarró y me pegó una piña en la cara y me ahorcó, yo grité y pedí ayuda. Después me pidió perdón, me dijo que quería estar conmigo, yo lo perdoné porque me dijo que si no se iba a matar”, relató.

El acusado





Aseguró que con el correr del tiempo la violencia fue en aumento. “En muchas ocasiones me golpeó muy fuertemente hasta dejarme marcada, a veces con la mano, patadas, tenía una moto y me pegaba con el casco. En una ocasión agarró un palo, una bolsa de cebollas y un cuchillo, le pregunté para que tenía eso y me dijo que si no hacía lo que él decía me iba a cortar en pedacitos”.

La violencia y sometimiento llegaron a tal punto que Gonzalo sin ningún tipo de preparación ni conocimiento, le hizo un piercing en su zona vaginal.

De lo ocurrido el 14 de diciembre de 2016 dijo que recordaba cuando entró a la casa pero no el ataque. Tras días de lenta recuperación y luego de recibir la amenazante visita de Lorena, hermana del acusado en el hospital, quien le dijo que todo ocurrió porque la había descubierto con dos hombres. Ella desmintió todo.

Belén declarando



Belén confesó haber ido tres veces al penal de Villa las Rosas a verlo. “Necesitaba respuestas, pero no de los médicos, sino de él”, aseguró. Contó que en la tercera le preguntó ¿cómo pasó todo? Y fue allí que él le dio su versión de los hechos. “Me dijo que fue en mi casa, sé que no me contó la verdad, aseguró que estábamos discutiendo y que agarró un cuchillo, le dije que lo había planeado, le pregunté dónde estaba mi sobrina en ese momento y me dijo que estaba jugando y que no vio nada. Pero no me dijo más nada”.

Llevó en sus manos un juego de fotos impresas que mostraban el estado en el que ingresó al hospital San Bernardo, tras ser hallada por su padre desangrándose en la casa de Villa Floresta. Pidió justicia, relató la lenta y difícil recuperación que vivió también sus dificultades emocionales. Hoy declararán sus hermanas y conocidos, contarán lo que la joven vivió durante el noviazgo con el acusado.