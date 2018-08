Debate por el aborto: “Mañana va a ser un día de reflexión, tenemos muchas expectativas”

Hoy más que nunca, el país parece estar divido entre quienes acompañan y quienes rechazan el la iniciativa de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Pañuelos verdes y pañuelos celestes, iniciarán en pocas horas una larga vigilia de cara a una jornada histórica.

Desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer, María Laura Postiglione, manifestó que “los sectores que se oponen al proyecto no han logrado explicarle a la sociedad de qué sirve mantener un estatus quo con una penalidad que ha quedado demostrado que no va en disminución la cantidad de abortos. Ha sido muy fuerte todo tipo de presiones y cuestiones vinculadas a los sectores que se oponen”.

Las expectativas de Postiglione son positivas, pese a que las pronunciaciones de los senadores son óptimas para quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. “Para mañana está convocada una vigilia en las calles de todo el país, incluso en el Congreso de la Nación, es muy fuerte el respaldo a favor del proyecto. Nuestro país se está jugando una encrucijada entre el aborto legal y el aborto clandestino”, expresó.

La mujer señaló que “está jugando la necesidad de que en la Argentina, las mujeres podamos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. Creo que ha habido una coincidencia en todos los sectores e que hace falta profundizar la educación sexual e integral, el pleno acceso a métodos anticonceptivos. Desde los movimientos de mujeres siempre hemos impulsado que se discuta esta ley y recién este año hemos logrado que llegue al Congreso. Es algo muy positivo”.

Mañana pueden definirse tres posibles desenlaces, el proyecto podrá ser rechazado, aprobado sin modificaciones y convertirse en ley o aprobado con modificaciones y volver a Diputados. “Existe la posibilidad que hayan modificaciones en el Senado, entre ellas se plantean bajar de 14 a 12 semanas la posibilidad de producir el aborto, la producción del fármaco para no generar presupuestos extras por parte de las provincias, y el tercero es la posibilidad de que las instituciones de salud privada puedan hacer la objeción de conciencia de carácter institucional”, señaló.

Con respecto a los datos estadísticos sobre cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos, Postiglione sostuvo que las cifras son estimadas. “Cuesta mucho registrar estos datos. Las estadísticas de abortos fueron realizadas por dos demógrafas solicitado por el Ministerio de Salud de la Nación. Además tenemos los datos de egresos hospitalarios por aborto, emitidos por Salud Pública”.





En cuanto a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud, Postiglione consideró que hay mucha hipocresía. Sostuvo que es un negocio millonario y que muchos médicos que se declaran objetores de conciencia, realizan estas prácticas en consultorios privados.

En este sentido, sostuvo que les preocupa mucho “ver a profesionales de la salud pública que se manifiestan en contra del proyecto en la puerta de hospitales público. Esto genera que esa manifestación tenga la apariencia institucional cuando no lo es. En nuestro país tenemos tres causales de aborto legal, que es el aborto no punible, donde las mujeres pueden pedir en los hospitales públicos un aborto por casos de violación o cuando está en peligro su vida y su salud”.

La presidenta del Observatorio de Violencia contra la Mujer sostuvo que hoy no existe la penalidad del aborto. “En nuestro país no existen las sanciones, tanto sobre las mujeres o las clínicas y profesionales que lo realizan. No se explica por qué se sostiene una norma que lo único que genera es una situación de clandestinidad, no la sanción ni la disuasión”.