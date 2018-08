Caso Ciccone: Condenaron a Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión

El ex vicepresidente fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. La condena es de cumplimiento efectivo y quedó detenido.

El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisiónpor cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, cometido en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

Más temprano, Boudou hizo uso de las últimas palabras. "Hay un relato construido en este juicio, muchas cosas se desbarataron", afirmó, y recalcó: "Jamás negocié por mí o terceras personas el 70 por ciento del paquete accionario de Ciccone".

Noticia en desarrollo