Crimen del cambista: Condenaron a Lombardero a prisión perpetua

El Tribunal de la Sala III del Tribunal de Juicio condenó hoy a la pena de prisión perpetua a Sergio Sebastián Lombardero Salas como autor del delito de homicidio doblemente calificado criminis causa, con ensañamiento y alevosía en perjuicio del cambista Felipe Torres.

Se ordenó también en el mismo fallo que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Micaela Andrea Tobío fue condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional como autora del delito de encubrimiento agravado y se le impuso el cumplimiento de reglas de conducta tales como continuar sus estudios universitarios y someterse a tratamiento psicológico.

Cabe recordar que el fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, había solicitado en los alegatos la pena de prisión perpetua para Lombardero Salas por el homicidio doblemente calificado y la pena de 2 años de prisión condicional y el cumplimiento de reglas de conducta para Micaela Tobío.

Antes de la sentencia, Lombardero Salas manifestó unas últimas palabras. Pidió disculpas a la familia de Torres, a su familia y a la de su ex novia y aseguró que no fue su intención matar ni robar a nadie.

“Pido perdón y quiero demostrar mi arrepentimiento. No voy a bajar los brazos porque tengo mi familia y mis amigos que me apoyan. Llevo 17 meses preso. No vivo, no duermo. Nunca creí que sería capaz de hacer algo así. No poder expresarme es mí karma. No confié en mi familia,” expresó.