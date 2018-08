Tras el ataque de un Pitbull, una abuela quedó con discapacidad en un brazo

El jueves pasado, Irma Colina, una abuela que barría la vereda de su casa fue ferozmente atacada por un perro Pitbull. El animal salió corriendo de una casa vecina, logró voltearla al suelo y comenzó a morderla ferozmente.

Tras el ataque, la mujer debió ser trasladada al hospital Papa Francisco, donde aún permanece internada por una infección e intervenida quirúrgicamente. Los médicos ya le adelantaron que quedará con discapacidad en sus manos.

“El perro es de la cuadra y tengo pánico de ir a mi casa, porque salió el perro y se quedó el señor parado. Yo luchaba con el perro para que no me agarre la cara, me mordía, me mordía y el nada, yo lo llamaba desesperado. Hasta que empezó a caminar, lo llevó al perro y ni siquiera me socorrió,” contó la damnificada a Somos Salta.

Ante la situación, su familia realizó la correspondiente denuncia policial y pide la intervención de la justicia, además aducen abandono de persona. “Se hizo denuncias, la señora apareció después de 48 horas a querer pedir disculpas. Las heridas son bastantes complicadas y el animal sigue estando donde siempre,” explicó María, su hija.