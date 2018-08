Isela Costantini llega a Salta con el taller “Un líder en vos”

A través de Voces Vitales y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), llegará a la provincia la reconocida empresaria Isela Costantini, quien brindará dos charlas el próximo jueves 16 de agosto. En diálogo con InformateSalta, su organizadora, Milagros López Sanabria, brindó detalles al respecto.

La primera actividad, será a las 10 de la mañana, en el Aula Magna de la Casa de Altos Estudios, dirigida a jóvenes estudiantes tanto universitarios (de ambas universidades) como alumnos de los últimos años del secundario y aquellos que hayan finalizado sus estudios y se encuentran en un emprendimiento familiar o trabajando en relación de dependencia. “Las charlas que viene a dar son “Un líder en vos”, que es el libro que publicó hace un par de años y que los ha transformado en un taller,” dijo.







Además, ese mismo día a las 15 horas, en el Salón Terrazas de La Almudena, brindará un taller que busca atraer a mujeres que son profesionales, emprendedoras, que pueden estar trabajando en relación de dependencia, trabajando en la gestión pública, en el tercer sector. “Nos gustaría que se puedan sumar la mayor cantidad posible de mujeres salteñas del interior de la provincia también. Estamos convocando a Orán, Metán, Rosario de la Frontera, Tartagal para que vengan,” comentó Milagros.

Dicho encuentro, será de 15 a 17 horas, previa inscripción a través de Mercado Pago y el costo de la misma es de $200. Click aquí.

“El plus que tiene particularmente quiero que me conteste ¿Por qué Argentina? Porque una mujer tan exitosa como ella nos elige a nosotros. Me parece que ese es el motor de la charla, porque si en Argentina, la opción de quedarnos y de construir acá,” comentó.

Sobre Isela Costantini

Isela Costantini, ex CEO de General Motors Argentina, Paraguay y Uruguay; ex Presidente de Aerolíneas Argentinas & Austral. En 2014 la revista Fortune la ubicó entre las cincuenta mujeres más poderosas del mundo de los negocios en el ámbito internacional. Fue la primera mujer en presidir el Coloquio de Idea (2014). Elegida CEO del año en 2015 por la revista Apertura.

Es hija de argentinos, pero nació en Brasil. Vivió muchos años en el vecino país donde hizo su carrera. Se casó con un norteamericano y se fue a vivir a Nueva York. Estos últimos años decidió instalarse en Argentina y hacer que sus hijos estudien y crezcan en nuestro país.