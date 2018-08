Alerta máxima en varios aeropuertos argentinos por amenaza de ataques

Un llamado anónimo al servicio de emergencias 911 alertó sobre "aviones con explosivos" y "coches bomba" en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Aeroparque y El Palomar. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le confirmaron a Infobae el "alerta máxima" vigente por este martes, así como también que se extremaron los controles en las distintas terminales.

Según confirmaron fuentes policiales el llamado fue recibido a las 11:39 de este martes. Una voz masculina, que no dejó ningún dato sobre su identidad, le dijo a uno de los operadores del servicio: "Necesito que me preste mucha atención a lo que te voy a decir, hay aviones con explosivos dirigiéndose a Ezeiza, Córdoba, Aeroparque y El Palomar. También hay coches bombas dentro de los aeropuertos por explotar en sincronía, esto pasará de las 15 a las 22 horas", y finalizaba, "somos ISIS, no perdonamos".

Fuentes de PSA confirmaron en diálogo con Infobae la existencia de la amenaza y explicaron que si bien a medida que pasan las horas todo indicaría que se trató de "una falsa alarma", el simple hecho del llamado "obliga a desplegar al personal" policial. En esa línea agregaron que la categoría de "alerta" que rige para todo el personal aeroportuario, sólo se extenderá hasta el final del día.

En tanto otras fuentes que este martes participan de los operativos manifestaron que no son comunes este tipo de llamados, menos alertando sobre ataques que tengan como blanco varias terminales en el país, pero que estas "se vuelven más frecuentes durante la realización del G20?.

Este mediodía había trascendido la existencia de una amenaza de bomba en el aeropuerto de Ezeiza, pero no se conocían detalles. Por último desde las terminales destacaron que los trabajos no interfirieron con los vuelos.