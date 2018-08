Aborto: “El derecho a la vida está por convertirse en el más manipulable”

A pocos minutos del comienzo de la histórica sesión en la Cámara de Senadores, donde se define el futuro del proyecto de ley sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo, el senador nacional por Jujuy, Mario Fiad, quien es el presidente de la Comisión de Salud, rechazó la iniciativa en su exposición.

“La temática nos atraviesa horizontal y verticalmente como sociedad. Nos interpela desde la tragedia que significa el aborto y que pone en tensión derechos que son fundamentales. De la manera en que resolvamos esa tensión, estaremos determinando los derechos que nos reconocemos”, sostuvo en un principio el legislador nacional.

Fiad remarcó que el proyecto es claramente violatorio de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, suscriptos por nuestro país e incorporados a nuestros derechos con jerarquía constitucional.







El legislador expresó que la iniciativa atenta contra “todas las normas que podemos resumir en una sola frase, el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción. No obstante, hemos escuchado interpretaciones y razonamientos forzados, a los que se agregaron argucias conceptuales, con la clara intencionalidad de hacer ver que lo que es realmente no lo es. Hay que esforzarse para aseverar que el artículo 19 de Código Civil que dice que el comienzo de la existencia de la persona es desde la concepción, no ha querido decir eso, y que esa norma es perfectamente compatible con legalizar el aborto en cualquier tiempo de gestación”.

Fiad insistió en reconocer el derecho a la vida como derecho fundamental. “Es la base de nuestro ordenamiento jurídico, todo lo demás depende de él. Desde mi punto de vista, se convertiría en abstracto decidir desde cuándo vamos a proteger el derecho de la vida. Sin embargo aquí es dónde los caminos se separan”.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Salud manifestó que en el texto del proyecto se propone una variada gama de momentos y razones que justificarían la elección del momento en que se considera el inicio de la existencia. Esto evidenciaría la “discrecionalidad que conlleva convertirnos en arbitrarios decisores en el inicio y fin de la vida del otro. En el proyecto se establece este momento en la semana 14, otros legisladores que propiciaban modificaciones hablan de la semana 12, en algunos países se extiende a la semana 18, y así asistimos a una variedad de momentos que parecieran estar dotados de un poder mágico que pueden convertir a un conjunto de células en personas”.

El senador nacional criticó también el artículo 86, que fue modificado, indicando que el “inciso 2 del proyecto, puede convertirse en una vía que permita la realización de abortos en diferentes etapas del embarazo, y que además, puede impulsar una suerte de prácticas eugenésicas, lo que significaría un evidente retroceso de nuestro país en materia de los derechos para las personas con discapacidad”.