Aborto: “No coincido con que sea libre, discrecional y sin causas”

Desde esta mañana senadores nacionales debaten la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados. A su turno, el legislador por Salta Rodolfo Urtubey, adelantó que votará en contra del proyecto.

En este sentido, cuestionó que se les pida que deban dejar de lado sus convicciones cuando en realidad el aborto es una cuestión en la que se entrecruzan todas las grandes convicciones y dogmas.

“Yo no coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causas porque es una expresión de derecho absoluto y yo no creo que en una sociedad civilizada pueda sostenerse la existencia de un derecho absoluto,” dijo.

Asimismo indicó que las tres grandes cuestiones que se discuten responden al si se puede o no se puede, al si se debe o no se debe y a si es oportuno, conveniente o necesario avanzar en este proyecto. “Yo creo que no, este proyecto así como está no es oportuno y no era conveniente y no es necesario. Lo coherente para luchar contra este flagelo es hacer que la ley de salud reproductiva funcione adecuadamente, que se reglamente adecuadamente,” expresó.

Desde su perspectiva, se debería avanzar en una modificación del Código Penal por un lado y en una implementación seria, responsable del aborto causado. “Voto por el no pero exhorto en que trabajemos en una efectiva solución del problema que aqueja a la Argentina hace muchos años,” finalizó.