Salteños a favor de las dos vidas piden el rechazo al proyecto que legaliza el aborto

Mientras cientos de salteños se concentraban en la plaza de la Legislatura a favor del proyecto de despenalización del aborto que se debate en el Senado de la Nación, otro nutrido grupo de salteños tiño de celeste el Cabildo Histórico bajo el grito de “si a l vida señor presidente, no al aborto le dice la gente”.

Al respecto, Rodrigo Tezanos Pinto, psicólogo de Profesionales por la Vida, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que hacer un aborto es un riesgo innecesario. “Hay muchas soluciones antes, como sociedad tenemos que volver aceptar a cuidar a la mujer embarazada, apoyarla y hacer que el estado esté presente”, dijo.







Además destacó el diálogo legislativo. “Cada vez se fueron dando mejores argumentos, se dio la apertura, el diálogo, pero la representación nuestra se hizo sentir. Lo importante es que sigamos trabajando con proyectos para la prevención del aborto, para cuidar a la mujer, sigamos avanzando todos juntos”, sostuvo.

Luego una mamá, acompañada por su hijo, consideró que la mayoría de Salta está en contra del aborto. “Hay una minoría que está a favor de la legalización y es respetable, pero la vida está ganando en Salta y en la Argentina”.







Asimismo señaló que dar a luz a un hijo es una experiencia que solo una madre conoce. “Me encantaría que las personas que están en contra del aborto puedan decir lo mismo, que se den la oportunidad de ser madres, que es la cosa más hermosa que hay”, dijo.







Por último, otra de las presentes señaló que no hay nada más bello que vivir, e hizo hincapié en que hay muchas mujeres que no pueden tener hijo. “El aborto es matar directamente, eso es muerte”, sostuvo, a la vez que instó a mejorar los mecanismos de adopción. “Si una persona no puede tener los chicos que tengan, que busque lugares donde no lo pueden tener”, finalizó.