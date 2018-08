Isa sueña con el proyecto nacional salteño de la mano de Urtubey

“Estoy contentísimo de estar en este festival de los jóvenes, donde hoy día se le rindió un merecido homenaje al gran piloto de Joaquín V. González y de todos los salteños. Este orgullo que tiene Salta de tenerlo a Estebancito hoy en el podio. Joaquín V. González hizo un podio y con él, todo un pueblo”, señaló Isa.



A su vez, destacó “el gran clima festivo” que vivían los gonzaleños, más teniendo en cuenta “la situación difícil que se está viviendo en lo económico en toda la Argentina. Joaquín V. González no baja los brazos y deposita fe en sus santos patronos para salir adelante y seguir peleando en esta tierra de la producción donde se genera trabajo. Esta tierra tiene futuro y depende de todos nosotros que sigamos apostando por Salta para seguir creciendo”.



En ese sentido, el vicegobernador contó que “acompañé al gobernador y a nuestro jefe de gabinete en Buenos Aires, peleando para que no se nos quite el incentivo docente y para que sigan las asignaciones familiares. Que no se recorte donde más duele”.

Momentos difíciles



“Queremos que los fondos que llegan al país sirvan para la reactivación de nuestra economía. Que no se ahoguen nuestros comercios y nuestras PyMEs. Esa es la pelea que estamos dando como dirigentes. Las políticas del gobierno nacional no nos favorecen. Esta vieja receta de ir al FMI hace que tengamos que aplicar medidas de ajuste y esto se nos hace difícil, por eso estamos viviendo momentos en los que tenemos que ser cautos y trabajar en conjunto para buscar la salida entre todos. No es momento para andar peleándose o apuntándose con el dedo, como se dice en criollo. Hay que buscar una salida en conjunto para darle a la gente lo que quiere, que es llegar a fin de mes y poder educar a sus hijos para poder salir adelante”, añadió.



También se manifestó “cansado” de que “no se cumpla con el federalismo y de que todas las políticas se decidan en el puerto y que tengamos que vivir estas consecuencias”. Así, sostiene que el norte del país debe “gestar este proyecto que evite la desigualdad en nuestro país y que haya más equilibrio, lo que va a hacer que nosotros nos desarrollemos en origen. Que acá, en la tierra de la producción, no falte el empleo y nadie sufra hambre. Esto es lo que tenemos que hacer y esta es la pelea que estamos dando”.





Un hombre de Urtubey



Pensando a futuro, resaltó que “soy un hombre del equipo del gobernador Juan Manuel Urtubey, que dice que los salteños nos tenemos que animar a gestar un proyecto nacional y pelear la presidencia de la nación. Va a llegar el momento en que el gobernador lance su candidatura a presidente y obviamente que esto es una cláusula gatillo, porque si el gobernador es presidente, vamos a poder transformar esta provincia; y ahí me anoto en la carrera por la gobernación”.



Uno de sus principales rivales en la potencial carrera por ser gobernador sería Gustavo Sáenz, actual intendente de la capital. Isa se diferenció drásticamente de él, alegando que “representa a otro sector político. Él está con Macri, con la política de ajuste y con todo lo que está sucediendo en el país hoy. Yo estoy apoyando un proyecto nuevo y alternativo, que realmente es mejor y diferente al pasado que nos tocó vivir y al presente que hoy estamos sufriendo”.



Para concluir, destacó la labor que se está haciendo en la provincia y habló sobre los próximos pasos que darán: “Estamos construyendo futuro. Ese es el desafío. Los peronistas siempre fuimos audaces y frentistas, entonces vamos a trabajar de manera conjunta en un gobierno de coalición para unir a todos y mostrar una propuesta que sea alternativa y con posibilidades de crecimiento, que es lo que queremos”.