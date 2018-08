Fiore: "Este proyecto no va a las causas del embarazo no deseado"

La senadora nacional Cristina Fiore Viñuales ratificó hoy su posición en contra de la legalización del aborto en el Senado cuando aseguró que el proyecto "no va a las causas, a las raíces del embarazo no deseado" y remarcó que "no es empoderar a la mujer permitirle el aborto", publicó El Tribuno.

La salteña, que habló poco menos que una media hora, apuntó por su parte a puntos poco claros del proyecto como el no explicar si es el profesional de la salud o la autoridad sanitaria quien deberá cumplir una condena si se dilata la concreción del aborto. Asimismo también criticó que no es claro qué es dilatar ya que no está claro "dónde está la urgencia si llega a la sala de emergencias una mujer embarazada sana y un embrión sano".

"En definitiva cuando nosotros estamos legislando siempre hay un fundamento, de una creencia o de una convicción, que lo impulsa, en todos los proyectos", aclara @fiore_cristina — Senado Argentina (@SenadoArgentina) 9 de agosto de 2018

Consideró asimismo "desopilante" el artículo tercero donde se incluyen cuáles conductas no son delitos, como el caso del aborto realizado con consentimiento. "Tanto énfasis se puso en querer realizar el aborto que donde establece que si la consecuencia es la muerte de la mujer, no hay agravante, como lo es ahora".

A lo largo de su discurso apuntó además a la insistencia del ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein para aprobar este proyecto cuando existen otros problemas de salud pública mayores. "Me llama la atención es el entusiasmo del ministro de Salud para defender este tema cuando el proyecto de prevención de suicidio duerme en su despacho y mueren más de 500 mil personas al año por esta causa", dijo entre otras críticas. Y agregó sobre él: "El señor ministro de Salud, pobre, no se acuerda si hizo el juramento hipocrático y nos mintió, nos dijo que no se hace más".

"Este proyecto no va a las causas, no va a las raíces del embarazo no deseado y ese es el problema. No es empoderar a la mujer permitirle el aborto", sostiene @fiore_cristina — Senado Argentina (@SenadoArgentina) 9 de agosto de 2018

Por último, luego de brindar cifras para fundamentar su decisión, remarcó que actualmente la principal causa de muerte entre las mujeres "es la pobreza" y el Observatorio de la Deuda Social informó que el 33 por ciento de las mujeres en edad fértil está debajo de la pobreza "¿Qué le decimos a las mujeres en este contexto? Este proyecto no va a las raíces del embarazo no deseado. Pobreza cero es la asignatura pendiente", concluyó.