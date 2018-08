Para Urtubey, hay que avanzar con la despenalización del aborto

Tras el rechazo del Senado de la Nación al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que logró media sanción de Diputados, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró necesario avanzar en la despenalización de la mujer mediante la reforma del Código Penal.

Si bien reconoció que la ley vigente es de 1921, sostuvo que la propuesta era de las más modernas que hay en el mundo. “Me parece que hay que ir evolucionado de a poco, y de ahí ir generando mayores derechos”, sostuvo, a la vez que destacó que el debate dejó una enseñanza a unos y a otros respecto a la necesidad de tratar de acordar posiciones. “Si ponemos el énfasis en lo que nos divide no logramos nada”, dijo.

Además se refirió a los dichos de su hermano Rodolfo acerca de que “hay casos en los que la violación no tiene violencia sobre la mujer” y explicó que se refería la ampliación de los abortos no punibles. “Me parece que fue imprecisa la explicación lamentablemente lo explicó en términos académicos, no para nosotros que no somos especialistas en derecho penal, y no se entendió nada”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a los hechos de corrupción que involucran a empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo. “A mi me parece que es muy positivo que se avance y se esclarezcan absolutamente todos los hechos porque el manto de sospecha generalizado a la política le hace mucho daño a las instituciones, y aquellos que trabajamos decentemente”, sostuvo.

También hizo hincapié en la situación económica del país. “De lo que estoy viendo, nada nos hace ser optimistas en corto plazo, esperemos que se ordenen algunas variables macroeconómicas en la Argentina y podamos levantar un poco la cabeza pero la verdad que está complicado y a corto plazo yo lo veo difícil”, indicó.

Por último, destacó que ya más de 16 mil familias recibieron las escrituras de sus terrenos. “Es otra forma de darle seguridad a la gente en momentos tan difíciles como estos, donde la situación económica está muy complicada, y en donde es difícil conseguir financiamiento para hacer nada”, finalizó.