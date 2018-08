Programa de inserción laboral trans: “No quieren que tengamos un trabajo formal”

Durante la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó la creación de un programa de inserción laboral trans, sin cupo fijo, lo que generó enojos, críticas y el rechazo de la comunidad en Salta. Al respecto, la referente de la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (ATTTA), Mary Robles, en diálogo con InformateSalta consideró que en realidad se trata de una simple capacitación que no garantiza el ingreso a un trabajo genuino.

“Ellos dicen que es capacitación y es más o menos como la que hacen a nivel nacional que pagan un porcentaje bajo. Nadie va a querer capacitarse porque al final no hay una fuente genuina de laburo, no hay un compromiso de parte del municipio para que podamos tener un trabajo real,” explicó.

Desde su perspectiva, deberían haber entrecruzado el dictamen que establecía el ingreso anual de dos personas al Concejo con el programa. “No quisieron aprobarlo. Patriarcalmente se notó bien que no quieren la presencia de la comunidad. A nosotras no nos garantiza nada. Ese programa lo entrecruzaron para no aprobar el cupo laboral y no meter a ninguna persona trans,” dijo.







En este sentido, disparó contra la concejal Socorro Villamayor, a quien acusó de tratarlas de varones y de faltarles el respeto. “Ella decía que le daría vergüenza que Salta un cupo por su orientación sexual y se consiga un trabajo, que todo el mundo la estaría señalando, está faltando el respeto a la identidad de género,” aseveró.

Además, consideró que “cuando hay cupos de trabajo los agarra los partidos políticos, se los reparten ellos. Ahora cuando vos blanqueas que va a haber un cupo laboral, tenes que dejarle un espacio para la gente ésta entonces es menos para ellos.”

Finalmente, contó que ‘lo dejaron caer’ porque no les interesa entrar en discusión. “Esto es discriminación, ellos hablan de discriminación positiva, hablaban de inserción, de integración y nos faltaron el respeto, nos trataron de varones. Se nota que la oligarquía es la que manda y no quieren que nosotros ingresemos a un trabajo formal,” concluyó.





Comunicado al respecto:

“GTS - ATTTA Salta

Vergüenza Provincial, Repudió al

El Concejo Deliberante, Municipalidad de Salta que tiene una doble moral.

Existe una contradicción sobre la inclusión y la lucha por derechos, igualdad, y soberanía de la comunidad Trans con la bandera provincial y nacional.

Este Tratamiento de ordenanza marcó el tema que ser mujer u hombre trans específicamente de su visibilizarían denota que tenemos una lucha social de rechazo dentro del campo oligárquico que maneja este lugar.

Cuando existe una invasión obsecuente, de cinismo de nuestros ediles cómo sufrimos hoy cuando la Concejal Socorro Villa Mayor nos trata en masculino, faltando el respeto a la ley 26.743 de identidad de género refiriéndose a la mujer trans.

Que si existiera una ordenanza del cupo laboral sancionado esta situación no sucedería

Ella aduce que sentiría vergüenza a ingresar por su orientación sexual mostrando el conservadurismo hipócrita y conservador.

El tratamiento fue un tema importantísimo largado desde el campo oligárquico para dividir opiniones a los bloques políticos quienes. Marcaron con votos, opiniones divididas hablando sobre lo histórico que fue nuestra vivencia, en el estado Provincial. Pero no pudieron determinar su aprobación. Dando sanción a una capacitación que no asegura el ingreso de nadie del colectivo trans, por que al no tener no quieren, el ingreso por opiniones divididas no pudieron dar razón, la cual demostraron el cinismo que debaten cuando se habla de inclusión de personas en estado de vulnerabilidad

Marca que no quieren el ingreso de personas Trans en la curricula del estado municipal ni Provincial.

Esta norma u ordenanza marcaba un inicio histórico sobre políticas publicas inclusivas en la ciudad de Salta para el colectivo LGTB.

Una pena lo que sucedió pero seguiremos bregando por un lugar que nos corresponde.

¡Ni un paso atrás!”