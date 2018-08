Salteña de 69 exige le permitan tener encuentros íntimos con su pareja de 37, en la cárcel

Ella es una jubilada de 69 y se presentó en la Comisaría para denunciar al Jefe de la dependencia ya que no le facilita un lugar para una visita íntima a su concubino, preso, de 37 años.

El efectivo policial que recibió la denuncia no salía de su asombro cuando una mujer de 69 años, se presentó en una de las comisarías de Tartagal para formular una insólita denuncia. "Quiero denunciar al jefe de la Unidad Carcelaria N§ 5 donde mi concubino se encuentra alojado", comenzó expresando la septuagenaria señora, jubilada como ella se identificó.

"Hace tres semanas que mi pareja, L.A.D fue traído desde el penal de Villa Las Rosas donde cumplió dos años de su condena y hasta ahora -por una cosa o por otra- no hemos podidos tener encuentros íntimos. Yo creo que lo hacen a propósito. No nos dan un lugar donde mantener relaciones y es nuestro derecho", manifestó la mujer, cuyo marido es un peligroso recluso de 37 años, quien se encuentra aislado del resto de la población carcelaria por grave inconducta.

"Por el tema del aislamiento solo pudimos estar solos una vez -explicó la señora visiblemente molesta- pero solo por 30 minutos y es nuestro derecho tener intimidad. Por eso me quejé por nota al director del penal y ya pasaron tres semanas sin que me den respuestas. Así que quiero denunciar a Guillermo González porque lo hace a propósito", expresó en la denuncia policial en la que dejó aclarada que ella es jubilada pero no por eso, con menos derechos que otras mujeres.

Sin un lugar adecuado

Para el personal penitenciario el tema de las visitas íntimas, desde el homicidio de la pareja de "Chirete" Herrera, marcó un antes y un después y se transformó en una cuestión en la que el personal debe adoptar todos los recaudos para preservar la seguridad de visitas y parejas. Y la cárcel de Tartagal no cuenta con dependencias para estos encuentros. Además, precisaron que el recluso protagonizó hechos de inconducta y hasta intentó agredir a un efectivo, lo que no lo habilita para tener los encuentros que la señora R.N.G. reclama.