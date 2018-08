El padre de Belén relató cómo la encontró y pidió una condena ejemplar

El 14 de diciembre de 2016 quedó marcado en la familia López, Walter llegó ese día a las 13:20 y a minutos de ingresar un mal presentimiento lo invadió. “Todo me pareció extraño, mi Belén siempre escucha música y había mucho silencio, quise abrir la puerta y estaba trabada con un televisor. No entendía nada”, dijo en diálogo con InformateSalta. Allí comenzó la pesadilla.

Walter, su papá, logró abrir la puerta, “en el pasillo estaba mi nietita, sentada en el piso, miraba hacia la puerta del fondo, como esperando a alguien que entró o salió por ahí, cuando nos vio se largó a llorar desconsolada. Estaba con mi otra hija que entró a buscar a Belén al patio, pensó que había dejado sola a la bebé, pero no la encontró”, relató.







“Entré a la pieza y vi un cuerpo, era impresionante la cantidad de sangre, me asusté mucho, primero me quedé helado mirando, después me acerqué porque no sabía quién era, no podía reconocerla, ni siquiera por la ropa, estaba desfigurada, tan golpeada. La miré más detenidamente y reconocí su nariz, ahí me di cuenta que era mi hija, comencé a gritar, salí corriendo a pedir que llamen a una ambulancia. Llamamos cuatro veces hasta que llegó con un policía”, añadió.

Recuerda lo sucedido como una pesadilla, algo que le cambió la vida. “Al principio su cuerpo estaba quieto, era tanta la sangre que yo decidí ponerle un trapo en la garganta, se le veía hasta el hueso, parecía que se le iba a salir la cabeza, ahí comenzó a moverse y me di cuenta que estaba viva, se quería levantar pero no podía, fue tan desesperante”, sollozó.







Ya en el hospital los médicos aunaron esfuerzos por salvar su vida y lo lograron. Abrumados por su estado, le sacaron fotos que ayudaron a la investigación. “Ella tenía la cara llena de puntitos, después nos explicaron que eran puntazos, le fracturó la mandíbula en tres partes, tuvieron que ponerle una próstesis. Casi le seccionó el cuello, mi hija quedó toda marcada, este tipo es un animal, está enfermo”, aseguró.

La recuperación fue lenta, Belén llegó a pesar 25 kilos y no podía caminar, llora de angustia, tiene miedo, y “yo creo que si este hombre vuelve a salir va a intentarlo de nuevo con mi hija o con otra mujer, está loco, creemos en la justicia en que recibirá una condena ejemplar, quiso matarla, lo tenía premeditado”, finalizó.

Gonzalo Reyes está acusado de tentativa de homicidio doblemente calificado y desobediencia judicial, testimonios acreditaron una relación ceñida por la violencia y el sometimiento.