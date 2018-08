Pidieron 14 años de prisión para el hombre que intentó matar su novia

El fiscal Rodrigo González Miralpeix pidió al Tribunal de Juicio que Gonzalo Reyes sea condenado a 14 de años de prisión por tentativa de homicidio doblemente calificado, desobediencia judicial y amenazas, en perjuicio de quien era su novia, Belén López.

En su relato aseguró que conocía perfectamente los movimientos de la casa de la joven y sabía los horarios en los que estaba sola al cuidado de sus sobrinos. El día anterior al ataque la llamó 34 veces y esa mañana 16. “El análisis de la comunicación permitió saber que estaba en la zona de la casa de Belén y no es su trabajo”.

Cuenta que llegó hasta la vivienda y discutieron. Desmiente que haya una tercera persona “como trata hacer creer”. La golpeó y le fracturó la mandíbula, le provocó el corte en el cuello y escapó. Hizo hincapié en que la joven logró salvar su vida tras el rápido accionar de su familia que llegó a tiempo y la asistió.





Reyes dijo ser inocente.

El acusado declaró sin responder preguntas, acusó a la joven de celosa y posesiva, se declaró inocente. Dijo que le hizo cerrar su cuenta de Facebook y que “estábamos mal y no me daba cuenta”. En su relato contó que ella lo lesionó con un cuchillo y que luego le pidió perdón. “Belén me manipulaba y decidía sobre mis cosas”.

Del 14 de diciembre de 2016 dijo que ella lo llamó y le dijo que busque la ropa que había dejado en su casa. “Fui en un remise y me hizo pasar. Discutimos y había un hombre que me presentó como su nueva pareja. Hubo golpes y me fui a trabajar”, dijo haberse enterado después de lo que le sucedió a Belén, luego se presentó en Ciudad Judicial y quedó detenido.