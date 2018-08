More Rial y Facundo Ambrosioni comprometidos: ¿que dirá Jorge?

Morena Rial y Facundo Ambrosioni se comprometieron a pocos días de reconciliarse tras una crisis. El jugador de fútbol anunció que formalizó la relación con la hija de Jorge Rial.

Esta semana Facundo cumplió 19 años y su novia le dedicó tiernas palabras en Instagram: "Feliz cumpleaños a mi compañero de vida, mejor amigo, novio, a mi todo. Gracias por ser el amor de mi vida, por darme lo mejor de vos para que siempre esté bien, gracias por aparecer y curar todas mis heridas, por aceptarme tal y como soy sin juzgar nada, gracias por ser mi mayor pilar y mis ganas de seguir viviendo".

En tanto, él agradeció las muestras de cariño y reflexionó por esta fecha especial: "Otro año lejos de mi familia, de mi seres queridos, de amigos, unos de los años más difíciles que me toco vivir en estos 19 años pero se que se viene muchas cosas buenas y lindas. Creo que encontré la mujer que cambio mi vida, que me hace ver las cosas de otra manera, que me aconseja, me acompaña, esta siempre pendiente de si estoy bien, de como va en cada entrenamiento".

Y luego anunció el compromiso: "Es una mujercita que tiene errores y se confunde como cualquier ser humano pero es de fierro por eso hace unos días decidimos comprometernos porque esto es para siempre".