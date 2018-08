Proponen que el 8 de agosto sea el día "de lucha por los derechos de las mujeres"

La diputada nacional de la UCR Lorena Matzen presentó un proyecto que declara el 8 de agosto como el “Día Nacional de la Lucha por los Derechos Humanos de las Mujeres”, en homenaje a “las miles de mujeres, jóvenes y niñas que se unieron frente al Congreso de la Nación para reclamar por la ampliación de derechos” en ocasión del tratamiento de la ley de aborto en el Senado.

“Es un homenaje a esas miles de mujeres que con sus pañuelos esperaron bajo la lluvia y el frío intenso durante horas para ver si era posible que sus derechos humanos se ampliaran en el sistema jurídico argentino”, manifestó la diputada.

En este sentido, advirtió que “debe quedar en nuestra memoria. No debemos olvidar, esto es para que no haya ni una muerte más en manos de la injusticia y la clandestinidad. El 8 no será un día más en la historia de nuestro país, será una fecha ícono en la memoria de todas nosotras. El año que viene será la vez nº 8 que se presente el proyecto, y estoy segura que será la presentación definitiva. Será Ley”.