Inspectores de Tránsito de asamblea por ser acusados de coimeros

Las oficinas de Tránsito Municipal amanecieron con los ánimos caldeados por las constantes denuncias que se registran contra los inspectores de tránsito. En consecuencia, el secretario general de ADEMUS, César Molina, indicó por Canal 11 que hoy decidirán si irán al paro.

“Hace cinco meses que venimos con esto, hemos presentado al Ministerio de Trabajo nuestras quejas porque se está diciendo que los compañeros están en una mafia organizada, siempre estamos mirados por la comunidad” indicó Molina.

César Molina - Secretario General de ADEMUS



Además, señaló que el subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, es uno de los que acusa a los trabajadores de Tránsito de mafiosos. “Dicen que los compañeros de la Artiga que toman las pruebas de manejo reciben plata” comentó ofuscado el dirigente gremial municipal.

Por otra parte, denunció que los trabajadores acusados no pueden conocer los sumarios que se realizan cuando se trata de un derecho ya que esta información luego les sirve para defenderse. El secretario general de ADEMUS señaló que son más de 50 compañeros afectados.

Juan Carlos Garrido - Subsecretario de Tránsito





“Es una vergüenza lo que dicen, hemos hablado con el Jefe de Gabinete, con Ignacio González, con el Ministerio de Trabajo, Garrido no se ha presentado a dos audiencias, no da la cara. Los compañeros se cansaron, decidiremos si vamos al paro. Hemos tenido toda la voluntad de que esto se aclare, si algún compañero se mandó una macana tendrá que pagar pero no es que hay a hacer a dedo, sin pruebas. Ninguno de los compañeros es culpable, estamos cansados que nos acusen de coimeros, de que hay mafias.” concluyó César Molina.