A una semana de la desaparición de Ignacio, crecen las incertidumbres

El lunes pasado se conoció el lamentable hecho de la desaparición de Ignacio Ravazza Burgos, de 21 años, quien había salido hacia la Universidad Católica y nunca regresó. Los padres no bajan los brazos en la búsqueda. Mantienen la esperanza de que esté a salvo.

Francisco Siares, esposo de la madre de Ignacio, manifestó tras siete días de la desaparición del joven, hoy tienen más dudas que certezas. La última comunicación que mantuvieron con Ignacio fue el lunes pasado, cuando el chico le envió un mensaje de Whatsapp a su madre a modo de despedida.

“Tenemos más incertidumbres que certezas por cómo era él, tenía pocos amigos, casi no usaba redes sociales. Cada vez tenemos más preguntas. No tenemos ninguna novedad, lamentablemente sabemos que después de la segunda semana la búsqueda comienza a dirimir y no queremos que quede como muchos casos que aún siguen esperando”, dijo Siares en InformateSalta.

En los últimos mensajes entre el chico y su madre, Ignacio expresó que dejaría el auto en el cerro San Bernardo, donde posteriormente fue encontrado el vehículo con las llaves adentro. El joven llevaba consigo el documento de identidad y la tarjeta de crédito de Francisco Siares.







“No perdemos las esperanzas de saber que está bien y de que está en algún lado. Ahora la esperanza no pasa por que vuelva sino porque él esté bien. Hablamos con amigos y psicólogos. Ignacio se llevó su documento y mi tarjeta de crédito, pero hasta el momento no hizo ninguna operación”, señaló Siares.

Finalmente, el hombre manifestó: “Nosotros teníamos la confianza de que él se iba a la Universidad. Quiero saber dónde está, si está bien. Nos preocupa que alguien lo esté influenciando”.

La Fiscalía Penal 6, a cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, informó que continúan las tareas del Grupo de Investigadores del Sector 6, de la División de Investigaciones Tecnológicas e Inteligencia Informática y de otros sectores de la Policía de la Provincia en procura de dar con su paradero.