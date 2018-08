La Selección se renueva: quiénes serían los primeros convocados por la dupla Scaloni-Aimar

Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Claudio Tapia se reunieron en el predio que la AFAposee en Ezeiza con miras a la gira que Argentina tendrá por los Estados Unidosen septiembre. La dupla interina, que acaba de lograr el título en el torneo Sub 20 de L'Alcúdia, será la que esté al frente de los amistosos frente a Guatemala y Colombia, el viernes 7 y martes 11 de septiembre en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum y Met Life Stadium de Nueva Jersey, respectivamente.

Si bien se trata de un interinato, Scaloni y Aimar comenzarán con la tan mencionada "renovación" en la selección argentina. Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María no serían citados y los primeros nombres que aparecen en la lista son los de Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso. Los dos iniciales, compañeros en el Inter de Milán, no fueron convocados al Mundial de Rusia 2018; mientras que el futbolista de la Juventus tuvo poca participación y el del PSG no actuó ni un minuto en la Copa del Mundo.

A estos cuatro nombres se sumará el de Franco Armani (River Plate), quien también ingresó en la lista definitiva de Rusia 2018 en lugar de Sergio Romero (Manchester United), quien superó la lesión en la rodilla y volverá a ser parte de la nómina. La lista que manejan Scaloni y Aimar estaría conformada entre 40 y 45 futbolistas, informaron en TyC Sports. Allí también aparecerán otros que viajaron al Mundial como Nicolás Otamendi (Manchester City), Nicolás Tagliafico (Ajax), Cristian Pavón (Boca Juniors) y Gabriel Mercado (Sevilla).



En tanto, algunos de los debutantes serían Santiago Ascacibar (Stuttgart de Alemania) y Juan Foyth (Tottenham), ambos con pasado en Estudiantes de La Plata; y retornarían a la nómina Fabricio Bustos (Independiente), Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Joaquín Correa (Lazio).

Aún se aguarda por lo que suceda con Lionel Messi, quien aunque no formaría parte del recambio generacional tampoco sería llamado para los amistosos ante Guatemala ni Colombia. Habrá que esperar lo que ocurra con el rosarino de cara al juego ante Brasil, para la fecha FIFA pautada para el 8 y 16 de octubre.

"Desde el miércoles a la noche después del partido nos empezamos a enfocar en esta nueva aventura que tenemos y es obvio que no es lo mismo que con los juveniles. Pero representar la camiseta de la selección argentina es lo máximo, y el jugador que venga sepa que no hay nada por encima de esto", expresó Lionel Scaloni apenas arribó al país.