Hipotiroidismo en niños: la pesquisa neonatal puede detectarlo y evitar problemas mayores

El hipotiroidismo es una enfermedad que afecta la glándula productora de la hormona tiroide, encargada de estimular y regular el funcionamiento de todo el organismo. Esta patología puede ser congénita o adquirida y afecta frecuentemente a los niños. Un diagnóstico temprano, y el tratamiento adecuado garantizan que el pequeño no tenga problemas a largo plazo.

La glándula tiroides está ubicada debajo del cartílago tiroideo en la parte delantera del cuello y es la responsable de generar tiroxina y triyodotironina, hormonas esenciales para el crecimiento, equilibrio y funcionamiento óptimo del organismo. El embrión la desarrolla entre la tercera y quinta semana del embarazo.





En los últimos años, gracias al programa de pesquisa neonatal (un conjunto de estudios que por ley son realizados al bebé en la maternidad) se ha hecho mucho más fácil detectar el hipotiroidismo congénito. Esta patología se produce porque el pequeño no tiene glándula tiroide, no está bien desarrollada (disgenesia), es muy pequeña o no puede sintetizar las hormonas (dishormonegénesis).

La falta de regulación y equilibrio hormonal puede generarle retraso mental, madurativo o retraso de crecimiento junto a otros problemas neurológicos en general pero el diagnóstico temprano, el buen cumplimiento del tratamiento y los controles periódicos garantizan que el bebé no tenga problemas ni secuelas a largo plazo.

Herencia de mamá

Los profesionales afirman que en Salta se da un caso de hipotiroidismo congénito por cada 1500 nacimientos, o sea que al menos un paciente por mes tiene esta enfermedad y generalmente la heredan de la mamá porque es una enfermedad frecuente en la mayoría de las mujeres.

Además, si la mujer embarazada conoce su problema y hace un tratamiento con levotiroxina, debe ajustar la dosis de la medicación porque el bebé no produce una gran cantidad de hormonas tiroideas en los primeros meses de vida y como se nutre de la hormona de la mamá, es importante que ella disponga de las cantidades adecuadas.







Hipotiroidismo adquirido

La causa más frecuente del hipotiroidismo adquirido es un trastorno en la glándula tiroidea. También puede producirse por déficit de yodo (por eso es que los médicos recomiendan a las embarazadas consumir un complemento de yodo durante el embarazo)

El Hipotiroidismo adquirido se evidencia generalmente a los 4 años cuando el niño tiene:

Retrasos en el crecimiento y en el desarrollo psicomotor

Pseudohipertrofia muscular (los músculos se inflaman y aumentan de tamaño)

Hinchazón de cara, manos y pies

Piel seca y áspera

Voz ronca

Retraso en la aparición de los dientes

Cansancio constante

Constipación

Aparición del bosio (como resultado del aumento de tamaño de la glándula tiroide en el cuello)

Esta enfermedad no hace que el chiquito aumente de peso, eso es un mito. El nene con hipotiroidismo siempre tiene el abdomen distendido por el mal funcionamiento intestinal y las manos, caras y pies llenos de líquido, por eso tiene la apariencia de un niño gordito, pero en realidad está hinchado. Además, es muy baja la presencia de hipotiroidismo en chicos con obesidad.

Fuente: Salta Bebé - Asesoramiento: Dr. Julio Nader. Médico Endocrinólogo del Hospital Público Materno Infantil.