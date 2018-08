Belén disconforme con la condena a su agresor, apelará la sentencia

El viernes la justicia condenó a Gonzalo Reyes a 14 años de prisión por ser responsable de intentar matar a su ex novia el 14 de diciembre de 2016, cuando ingresó a su casa en Villa Floresta y la atacó con un cuchillo. Belén, la víctima, anunció que apelarán la medida.

“Fue una situación dolorosa, quiero justicia, me hizo mucho daño. Le dieron 14 años a los 35 va a estar libre, va a salir peor, más violento. Vamos a apelar la sentencia porque nos parece que es muy poco lo que le dieron”, dijo por Radio Vos.

Después de una dura recuperación la joven dio su testimonio, contó un sinfín de situaciones violentas y la psicóloga que la asistió acreditó una relación ceñida por el sometimiento. “Lo tuve al frente el día de la sentencia, no me miró, quería justicia”, añadió.





De aquel día recuerda que llegó a su casa, “estaba al cuidado de mi sobrina y no podía salir, por eso él entró, desde ahí no recuerdo nada más no sé cómo inició la agresión. Sé que desperté para navidad en el hospital, estaba en terapia, reconocí a mi hermana y solo le pregunté por mis padres, no me quería quedar sola”, detalló.

Su familia no quería que vea el estado de su cuerpo, el daño sufrido, pero ella le quitó el celular a una hermana y comenzó a sacarse fotos, así fue reconstruyendo su cuerpo, identificando poco a poco lo que le había pasado. Estaba desesperada, no entendía tanto dolor.

“A veces las personas me ven bien, pero psicológicamente no lo puedo superar, el miedo me persigue. No estoy conforme con la sentencia, pienso que esperaban que me mate para darle una condena ejemplar. Él no va a cambiar”, aseguró.





Finalmente contó que busca continuar con su vida, está terminando sus estudios secundarios y proyecta realizar un profesorado. Intentó rehacer su vida emocional pero no fue posible, de esa relación quedó embarazada y transcurre el sexto mes de embarazo.