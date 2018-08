Cuadernos de las coimas: Bonadio ordenó un allanamiento en el edificio que vive Cristina Kirchner

El procedimiento está a cargo de la Policía Federal y buscan dinero en dos departamentos. No pueden entrar al domicilio de la ex presidente que está protegido por sus fueros.

El juez Claudio Bonadio ordenó allanamientos en dos departamentos del edificio en el que vive la senadora nacional y ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación de los cuadernos de las coimas. Por sus fueros, los uniformados no pueden ingresar en el departamento de la ex jefa de Estado.

Apenas enterado del allanamiento, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, se presentó en el lugar y cuestionó la decisión de Bonadio. "Esto es un amedrentamiento, un circo", sostuvo el letrado y consignó Infobae.

Si bien el operativo se realiza en el primer y cuarto piso, que no pertenecen a la ex mandataria, que vive en el quinto, Dalbón lo criticó y lo calificó como "ilegal".

Días atrás, Bonadio envió un escrito al Congreso solicitando autorización para domicilios de la ex presidente y su despacho en el Senado. También pidió nuevamente el desafuero de la actual senadora.

La Cámara alta iba a tratar la solicitud del magistrado el jueves pasado, pero finalmente lo pasó para el miércoles de la semana próxima.

Por su parte, Clarín detalló que el objetivo de la búsqueda sería encontrar dinero en efectivo. Ambos inmuebles estarían a nombre de gente ligada a Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y preso en el penal de Marcos Paz.