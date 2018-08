Coimas en tránsito: “No hay ninguna persona que esté imputada en forma directa”

Luego que desde el gremio Ademus manifestaran su malestar ante la decisión del municipio de apartar a empleados de la subsecretaría de Tránsito en el manto de la sospecha que existe respecto del otorgamiento de licencias de conducir, Luis María García Salado, jefe de Gabinete de la Municipalidad, confirmó que la auditoria realizada por Nación detectó entre 30 y 40 irregularidades que fueron objeto de denuncia penal.

El funcionario, en el programa "De Buena Fuente" que se emite por FM Profesional, agregó que como consecuencia de la mencionada Auditoria el municipio hizo uso de una atribución propia del municipio conocida como “ius variandi” que lo habilita para sustituir a la gente que otorgaba la licencia de conducir por otro personal de tránsito. “Esto es lo que ellos consideran que sería una imputación directa hacia ellos”, sostuvo.

Si bien indicó que los trabajadores cesanteados serían 6 o 7, aclaró que no hay ninguna persona que esté imputada en forma directa. “Quien va a decir la gente que cometió el hecho delictual es la justicia no la parte administrativa, por eso se hizo la denuncia penal y dentro de las atribuciones del municipio está modificar el trabajo que tienen que hacer y esto no va contra ningún principio del convenio colectivo, siempre y cuando no se desjerarquice al personal con las nuevas funciones que tiene que cumplir”, sostuvo.

En ese marco, manifestó que instarán a la Justicia a resolver cuanto antes la situación a fin de evitar un daño moral hacia aquellas personas que fueron separadas por los hechos que ocurrieron, hecho que darán a conocer a los trabajadores en la reunión prevista para hoy a partir de las 9.

Con respecto a la suspensión de empleados municipales que fueron objetos de sumarios por hechos imputados en el año 2011, 2012 y 2013, aclaró que habrá que analizar jurídicamente cuál es la razón valedera para ver si el proceso continúa o no puesto que todo tiene un periodo de prescripción.

En relación al procedimiento de sumario, explicó que acordaron con la Procuración que el sumariante debe aconsejar una sanción, que tiene que coexistir con algo de equidad ante situaciones similares que son aplicadas o recomendadas por otros sumariantes, y quien la aplica es el responsable directo del área.

Por último, manifestó que en la gestión anterior, a cargo de Miguel Isa, no se hizo nada debido a la existencia de “mucha anuencia política” ante determinados hechos. “Antes si era amigo de un puntero, se dejaba de lado, sin tener en cuenta que cualquier persona que trabaja por más que sea puntero, tiene que cumplir y respetar”, finalizó.