Sol Pérez sufrió un accidente fashion: ¿está más gordita?

Los especialistas del show comenzó con un enigmático que daba cuenta de un exparticipante del Bailando que se había comunicado con la producción para volver al certamen.

En un momento, Sol Pérez levantó la mano para hacer una pregunta sobre el personaje en cuestión. "Hacela de pie que quiero ver ese cuerpo. Esta es la parte de la cosificación", le pidió Marcelo Polino. "Hacé la pregunta girando", se sumó María del Cerro.

"No puedo porque se me rompió el pantalón", reveló la panelista, quien segundos después se animó a mostrar su look a pesar del percance.