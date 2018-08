Mejicaneada: Bagayero fue asaltado a punta de pistola en Orán, perdió toda su mercadería

En la madrugada, los delincuentes habrían ingresado encapuchados, encañonaron al dueño de la vivienda y se llevaron bultos de bagayeros que eran guardados allí. Lo amenazaron de muerte para que no denuncie el hecho.

Alrededor de las 3 de la mañana, siete sujetos encapuchados y con arma de fuego en mano, ingresaron a una casa sobre calle Pueyrredón y Alma Fuerte, en el tramo conocido como del empedrado de Orán.

Allí tomaron de rehén al dueño del domicilio, lo golpearon y procedieron a llevarse, desde un galpón, una importante carga de bultos de bagayeros, que habían dejado resguardada sus mercadería en el lugar por algunos problemas de traslado, confirmó Radio Güemes.

No conforme con la mercadería, revolvieron toda la casa en busca de más objetos. En tanto, afuera otros sujetos en motocicletas daban vueltas por las calles a manera de campana. Antes de irse del lugar, amenazaron al sujeto para que no haga denuncia policial porque si no tendría consecuencias.