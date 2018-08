Paro en la UNSa: La medida de fuerza continuaría la próxima semana

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) cumple la segunda semana de paro en reclamo por los bajos salarios y las restricciones presupuestarias dispuestas por el gobierno nacional. En este sentido, para este viernes 17 de agosto, está prevista una batucada y un abrazo simbólico en la Casa de Altos Estudios. La concentración será en el Mural de los Desaparecidos a partir de las 11.

En este sentido, Jorge Ramírez, secretario General de ADIUNSA, en diálogo con InformateSalta, indicó que a través de la iniciativa se busca hacer visible y manifestar su descontento y preocupación por la falta de respuestas.

“La protesta es por lo salarial que hasta ahora solo hubo un aumento unilateral del 5% este año y la última oferta es de 10,8 a terminar de cobrar en septiembre, en total. Pretender que nosotros aceptemos eso quiere decir q convalidemos una baja de los salarios en términos reales, que se puedan comprar menos cosas, cuando hay otros que están haciendo grandes negocios,” disparó.

Asimismo, aseguró que desde 2008 no notaban niveles de adhesión tan altos durante una medida de fuerza. “Por otro lado, se ve que la gente está empezando a participar más. Ayer hemos tenido una asamblea mayor, todavía no llegamos a los niveles de 2005, pero se nota que hay una preocupación de parte de los docentes muy grandes porque se va deteriorando el salario y no vislumbramos alguna salida al corto plazo,” dijo.

Si bien la CONADU Histórica decidirá hoy como continuarán la próxima semana, Ramírez adelantó que todo parece indicar que el paro seguiría. “A menos que haya alguna medida que permita cambiar la situación. Hoy por hoy lo más probable es que la semana que viene haya paro y haya otras actividades, medidas de presión, de manifestación, en el marco de la protesta,” concluyó.