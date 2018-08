Sol Pérez confirmó que está de novia y Polino la deschavó: "Es titular de River"

La rubia no quiso dar el nombre del afortunado, sin embargo, el conductor tiró una pista crucial.

Sol Pérez es una bomba y cientos de hombres se morirían por tener un romance con ella. Sin embargo, su corazón ya está ocupado. Así lo confirmó la propia rubia durante una entrevista con Marcelo Polino.

La confesión de la participante del “Bailando” salió a la luz porque la vinculaban con el actor Juan Guilera. Y si bien admitió que "es muy lindo", Sol Pérez reveló: "Me estoy conociendo con un chico, estoy muy bien, pero no me quiero casar", manifestó.

Sol Pérez no quiso dar el nombre del afortunado, pero Marcelo Polino destacó: "Es de River y es titular. No sale con suplentes", bromeó el conductor de "Los especialistas del show".

Sol acompañó los comentarios de Polino con una risa cómplice. Y para seguir con el juego del enigmático, solo se limitó a decir que era menor. De los titulares de River, que son menores que ella, están Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, pero el central millonario está felizmente casado y tiene una nena, según el sitio Teleshow.